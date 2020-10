Un nouveau cabinet dentaire d'excellence ouvre à Villeurbanne

Qui a dit que la qualité devait être inaccessible ? Dentego, le nouveau cabinet dentaire de Villeurbanne, a fait le pari de proposer des soins dentaires exemplaires, accessibles à toutes les bourses. Gros plan sur ce nouvel acteur de la région lyonnaise.

Depuis bientôt 7 ans, le réseau de cabinets dentaires Dentego se développe un peu partout en France. Au sein de ses 170 cabinets, ses équipes de chirurgiens-dentistes, assistantes dentaires, secrétaires médicales et praticiens experts offrent des prestations de haute qualité à des tarifs abordables.

Des équipements de pointe



Flambant neuf, le cabinet est équipé de matériels modernes et performants : caméra intra-buccale, blocs opératoires et scanners 3D permettent de réaliser des soins dentaires d’excellence.

Avec des normes d’hygiène et une propreté irréprochables, qualité, sécurité et haute technologie sont au rendez-vous.



Toute l’expertise dentaire sur un seul site



Que vous souhaitiez réaliser un bilan bucco-dentaire, des soins d’orthodontie, vous équiper en prothèses fixes ou amovibles, procéder à un blanchiment des dents ou d’autres soins d’esthétique dentaire, Dentego allie les avantages d’une clinique et d’un cabinet sur un seul site.

Le nouveau cabinet dentaire de Villeurbanne pratique par ailleurs tous les soins fondamentaux et accueille aussi les patients pour les urgences dentaires durant ses heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 20h.



Des soins dentaires pour tous



En tant qu’établissement conventionné, le cabinet dentaire Dentego de Villeurbanne accueille tous les patients, et notamment les bénéficiaires de la CMU (couverture maladie universelle, aujourd’hui Protection universelle maladie – Puma), de l’aide médicale d’Etat (AME) et de la Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C, ex ACS).

Pour les soins conservateurs, le centre pratique le tiers payant pour la part sécurité sociale et est conventionné avec de nombreuses mutuelles, ce qui vous évitera d’avancer les frais.



Prise de rendez-vous en deux clics

Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site du centre dentaire de Villeurbanne, de renseigner le motif de consultation puis de choisir parmi les dates et les créneaux horaires proposés ceux qui vous conviennent le mieux.

Pour mieux cerner vos besoins, le cabinet vous demandera alors de remplir un court questionnaire en ligne.

Les personnes moins à l’aise avec internet peuvent bien entendu appeler directement Dentego Villeurbanne, pour une prise de rendez-vous par téléphone au 04 87 91 18 89.

Les prestations proposées en détails

Soins fondamentaux (détartrage, traitement des caries, extraction, dévitalisation…)

Soins esthétiques : blanchiment des dents, alignement (méthode Invisalign), pose de facettes…

Parondontologie (prévention et traitement des maladies parodontales)

Orthodontie pour les adultes et les enfants

Prothèses dentaires fixes et amovibles

Bilans bucco-dentaires complets

Examens dentaires (radios panoramiques, céphalo, rétro-alvéolaires)…







Centre dentaire Dentego Villeurbanne

111 Cours Emile Zola

69100 Villeurbanne

Accès : Métro République – Villeurbanne

Contact

04 87 91 18 89

contact@dentego.fr

Horaires

Lundi au vendredi : 08h–20h

Fermé les samedis et dimanches