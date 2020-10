Journée internationale des personnes âgées : un 1er octobre sous le signe de la lutte contre l'âgisme

En ces temps incertains, propices à l’angoisse, alors que les plus âgés sont durement touchés par le coronavirus, la tentation âgiste est grande. A l’occasion de la journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre, les initiatives se multiplient pour lutter contre les discriminations liées à l’âge.





Bonjour @nicolasbedos1, la première chose à faire est peut-être de ne pas parler à la place des personnes âgées, qui ont déjà souffert pendant le #confinement de voir leur parole invisibilisée.https://t.co/PbaTf7yBsr — Petits Frères des Pauvres (@PFPauvres) September 24, 2020

permettent à chacun de vivre dans la dignité et en bonne santé, y compris à un âge plus avancé,

s'appuient sur la capacité de toutes les générations à participer en tant que membres égaux de la société,

protègent et promeuvent l'égalité et la dignité à toutes les étapes de notre vie.

C’est avec ce slogan choc, calqué sur celui du mouvement antiraciste nord-américain, que la Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) et 42 autres organisations de 29 pays différents comptent « sensibiliser les citoyens, les médias et les institutions au respect des aînés ».Car la crise du covid-19 a révélé un peu plus l’âgisme qui règne dans nos sociétés. «», rappellent les initiateurs du mouvement.Face au tri des patients par âge lors de la première vague, au surnom de « boomer remover » (dégageur de vieux) donné au virus, les prises de parole qui appellent, selon le ministre de la Santé Olivier Véran, à « faire l’impasse sur [les] vieux » tout en parlant à leur place, de nombreuses voix s’élèvent.Comme celles d’une vingtaine de personnalités de France et d’ailleurs, qui lançaient en mai un «».Comme celle des Petits frères des pauvres qui luttent depuis toujours contre l’isolement des aînés et devraient prendre la parole ce jeudi.Comme celle de l’ organisation européenne AGEPlatformEurope , qui appelle à des politiques nationales et européennes coordonnées sur le vieillissement qui:Et pour tous ceux et celles qui « souhaitent valoriser le rôle social et redonner leur place dans la société aux plus âgés, pour contribuer à améliorer le vivre ensemble », le nouveau livre blanc de la Fondation Korian donne des idées de bonnes pratiques et des solutions pour favoriser l’autonomie des plus âgés, qu’ils vivent chez eux ou en maison de retraite