Dessiner pour soutenir les aidants

Un Français sur cinq accompagne un proche fragilisé par le handicap, la maladie ou l’âge. 11 millions de personnes rarement mises en lumière, même pendant cette crise où ils ont parfois dû se substituer à des professionnels pour permettre à leur proche de ne pas être délaissés. A l’occasion de la Journée nationale des aidants planifiée le 6 octobre, l’association Avec nos proches souhaite leur rendre hommage et propose de participer à un concours de dessin.



Les aidants sont sortis du confinement épuisés, parfois esseulés et sans obtenir une réelle reconnaissance de l'Etat alors qu'ils constituent un rouage essentiel du système de santé français.



Avec nos proches leur propose un soutien précieux, particulièrement pendant cette crise, grâce à une plateforme d'écoute et d'information (01 84 72 94 72, coût d'un appel local) spécialement dédiée au soutien des aidants et disponible 7j/7 de 8h à 22h.



Dernière ligne droite pour participer



Afin de prolonger ce soutien, l’association invite tous ceux qui le souhaitent à témoigner leur reconnaissance à ces millions d’invisibles, héros du quotidien, en réalisant un dessin, une peinture, un collage ou encore une histoire illustrée.



Ce concours Dessine-moi un aidant, lancé en vue de la Journée nationale des aidants, est ouvert depuis début septembre et les illustrations peuvent être envoyées jusqu’au 2 octobre.



L’auteur du dessin qui aura le plus séduit le jury sera récompensé de 1 000 € et son oeuvre sera diffusée ensuite sur les réseaux sociaux et les différents supports de communication de l’association.



Comment participer ?



Pour participer il suffit :

d’envoyer son dessin en PDF ou JPG à l’adresse mail suivante : contact@avecnosproches.com avant le vendredi 2 octobre minuit

d’accompagner son dessin d’un titre (40 caractères maximum)

d’ajouter un descriptif facultatif (250 caractères maximum)

de préciser un nom, un prénom + éventuellement le nom d’un compte Instagram

d’indiquer un mail et un numéro de téléphone

de conserver le dessin original jusqu’à la publication des résultats (6 octobre 2020)

d’accepter les conditions du présent règlement