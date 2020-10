Documentaire : un Ehpad à huis clos

Diffusé ce lundi 28 septembre sur France 3 Normandie (et à revoir le vendredi 2 octobre à 9h15), le documentaire Ehpad à huis clos décrit la réalité du confinement vécue dans la maison de retraite le Villâge des Aubépins à Maromme. Une plongée dans le quotidien des habitants et de ceux qui les accompagnent qui montre à quel point le maintien du lien social est important.



“C’est vrai qu’on l’a accepté, mais c’est la mort dans l’âme” commente Marie-Pascale Mongaux, directrice des Ehpad du Trait d’Union du Cailly, lors d’une réunion de crise qui fait suite à l’annonce de l’interdiction des visites dans les maisons de retraite du président de la République.



En immersion du 7 mars au 18 mai dans la maison de retraite, le réalisateur Christophe Ramage offre un témoignage rare et touchant de cette période traumatisante pour les habitants des maisons de retraite.



Si, comme dans la majorité des établissements pour personnes âgées, le Villâge des Aubépins n’a eu à déplorer aucune victime, le documentaire montre à quel point le confinement a bouleversé le quotidien des résidents et des professionnels.



“On a pas encore réalisé, mais je crois que c’est à partir d’aujourd’hui que l'on ne pourra plus voir notre famille. C’est à partir de ce moment là qu’on pourra bien comprendre ce qu’il se passe” raconte une résidente le jour où la directrice vient leur annoncer le début du confinement.



Un confinement à contrecoeur mais pour le bien de tous et surtout des plus fragiles. “C’est une autre vision citoyenne” positive Agnès Guedj, médecin coordonnateur de la maison de retraite.



Une aventure humaine



Le documentaire nous fait participer aux cellules de crise entre les professionnels de l’établissement et nous aide à comprendre les problèmes d’équipements (l’Ehpad a créé des masques en tissu pour le personnel), les problèmes organisationnels et montre les enjeux de la gestion humaine en temps de crise.



Un film en vase clos, au plus près des résidents, de leur quotidien qui affiche l’importance de conserver les liens coûte que coûte, par l’animation au sein de l’établissement mais aussi avec des appels en visio réguliers avec les familles.



Entre sourires et larmes, cet Ehpad à huis clos est ponctué d’émotion et témoigne des difficultés rencontrées, de la douleurs des habitants plus isolés que jamais, mais aussi du formidable travail des équipes pour maintenir le lien social et traverser cette période du mieux possible.







Ehpad à huis clos

Réalisé par Christophe Ramage

52 minutes

Diffusion le 28 septembre à 22h50 sur France 3 Normandie