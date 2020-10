Concours : 5 logiciels Généatique 2021 à gagner

Facilotab offre aux lecteurs d’agevillage cinq logiciels pour PC Généatique 2021 (édition Classique) en téléchargement. A vous de jouer !



Avec Généatique, créez votre arbre généalogique en quelques clics. Le logiciel propose plus de 100 modèles d'arbres (ascendants, descendants, circulaires, classiques, chronologiques…) que vous pouvez personnaliser, imprimer et exporter en PDF.





Pour vous aider dans vos recherches, Généatique vous guide. Son outil d’aide vous indique où rechercher et dans quelle période



Et vous permet de créer de nombreux autres documents : fiches familiales complètes qui incluent toutes les données saisies, livres de famille avec un index complet de toutes les personnes citées, carte des déplacements de vos ancêtres…



Idéal pour les généalogistes novices comme aguerris !



Pour jouer et tenter de remporter l’un des cinq logiciels Généatique 2021 en jeu, lancez le jackpot entre le 29 septembre 9h et le 3 octobre 23h59 : vous saurez immédiatement si vous avez gagné.

Vous pouvez également jouer sur notre page facebook









Consulter le règlement du concours