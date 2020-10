Semaine Bleue : pensez à la téléassistance !

Isolement, chute, malaise ou autres accidents domestiques, les personnes âgées sont exposées aux dangers du quotidien. Afin de favoriser leur maintien à domicile, surtout si elles vivent seules, il est conseillé de faire appel à un service de téléassistance. À l’occasion de la Semaine Bleue, du 5 au 11 octobre, focus sur la téléassistance, cette solution qui peut sécuriser la vie à domicile et bien plus !

Qu’est-ce que la téléassistance ?



Historiquement, la téléassistance permet à une personne en perte d’autonomie de contacter un téléopérateur en cas de problème, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour obtenir rapidement l’aide appropriée.





Les dispositifs de téléassistance se composent d'équipements permettant d'être mis en relation facilement avec ces professionnels et constituent une solution rassurante pour les proches d'une personne âgée vivant seule chez elle.





Cependant certaines solutions ne se résument pas à un simple bouton d’alerte et offrent des services pour rompre l’isolement des personnes âgées, pour leur apporter un soutien au quotidien.





Des services qui s’adaptent à vos besoins









C’est le cas de SeniorAdom , service de téléassistance du Groupe VYV, premier groupe mutualiste français (MGEN, Harmonie Mutuelle, MNT, MGEFI…), qui propose une large gamme de solutions pour sécuriser les personnes âgées et rassurer les proches mais aussi pour proposer un accompagnement complet et personnalisable.

une large gamme de services qui ont pour but d’améliorer le quotidien des personnes âgées afin de leur permettre de mieux vivre la téléassistance.



Formules “ Essentiel ”, “ Nomade ” ou “ Connect ”, les solutions de SeniorAdom disposent bien évidemment de tout le nécessaire pour détecter ou signaler tout incident, mais ne se contentent pas de sécuriser. Elles s’accompagnent d’

Des services inclus sans surcoût dans chacune des formules qui viennent apporter un appui précieux aux usagers, leur permettant d’obtenir un soutien à tout moment et pas seulement en cas de chute.





Appels de convivialité pour rompre la solitude et obtenir une écoute, soutien psychologique sous forme d’entrevues avec un psychologue, accompagnement social pour faire face à des situations personnelles ou familiales… Les services de SeniorAdom dépassent le concept du simple bouton d’alerte. Ce qui permet non seulement de sécuriser la vie à domicile mais aussi d’obtenir une aide, un soutien au quotidien et quelque soit le problème rencontré.





L’isolement, un facteur à ne pas négliger



Selon l’association les Petits Frères des Pauvres, 900 000 Français âgés de 60 ans ou plus seraient en situation d’isolement social.

Lorsque la famille s’éloigne, que le cercle amical se réduit, la perte de liens sociaux peut engendrer une baisse de moral, devenir une souffrance et même, dans certains cas, constituer un danger réel.





Avec ses services, SeniorAdom s’apparente à un compagnon du quotidien qui participe à la lutte contre l’isolement des plus âgées.

Accident domestique, angoisse nocturne, ou besoin d’une simple information pratique… Quelque soit le motif de l’appel, la plateforme de téléassistance propose une écoute attentive, empathique et professionnelle pour accompagner au mieux l’abonné.