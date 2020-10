Covid-19 : les aidants dressent le bilan du confinement

Ces derniers mois, plusieurs enquêtes se sont penchées sur la manière dont les aidants ont vécu le confinement du printemps. Sans surprise, elles viennent confirmer les premiers retours disponibles : oui, les restrictions liées à la pandémie de covid-19 ont eu un lourd impact sur tous ceux qui aident un proche vulnérable.

Notamment en matière de répit, d’autant plus important après la période de surcharge cognitive et de stress vécue ces derniers mois, et ce alors qu'une partie des accueils de jour franciliens vont devoir fermer leurs portes à compter de ce mardi

Un sujet retenu par les aidants et les aidantes pour la 11ème édition de la Journée nationale des aidants, ce mardi 6 octobre.





------ Publicité AG2R LA MONDIALE -----



Précisément,, qu’il s’agisse de difficultés à obtenir une aide extérieure, de renoncement aux soins pour la personne aidée, de fermeture des structures d’accueil ou d’isolement accru.Si le confinement a représenté une(75 % des répondants), une(63 %) et une(61 %), il a néanmoins renforcé lede 70 % des aidants.Or entre un quart et un tiers des salariés actifs sont ou ont été en situation d’aidance. En temps normal, 8 d’entre eux sur 10 sont impactés dans leur travail au quotidien.Notamment, 4 salariés aidants sur 10 (40 %) travaillent à temps partiel après en avoir fait la demande auprès de leur employeur, un choix contraint dans les trois quarts des cas (76,5 %)., soulignait la semaine dernière la ministre déléguée chargée de l’autonomie Brigitte Bourguignon, qui s’ajoute aux risques pour la santé des aidants. L’indemnisation du congé de proche aidant, en vigueur depuis le 1er octobre , devrait permettre d’améliorer un peu la situation. Mais d’autres mesures doivent être mises en place, a annoncé la ministre : «», a-t-elle affirmé.