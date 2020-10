Vivre chez soi : de nouvelles aides pour rendre son logement économe en énergie

Pour éviter des dépenses inutiles, préserver l’environnement et jouir chez soi d’une température agréable, gros plan sur les nouveaux dispositifs de soutien à la rénovation énergétique.

Une enquête Ifop publiée dans le numéro d’octobre du magazine Notre temps vient encore une fois le confirmer : la grande majorité des Français souhaitent vieillir là où ils vivent, notamment les 65-74 ans (77 %) et les 75 ans et plus (80 %).Mais pour que ce souhait se concrétise le plus longtemps possible,Des travaux sont parfois nécessaires, surtout pour les logements anciens, ce qui peut entraîner des réticences. Heureusement, de nombreuses aides existent : pour rendre son logement plus adapté lorsqu’on vieillit , mais aussi plus économe en énergie.Se lancer dans une rénovation énergétique permet à la fois d’alléger des factures et de vivre dans un environnement plus confortable.Durant l’hiver 2018-2019, 15 % des Français ont en effet souffert du froid chez eux , en raison d’une mauvaise isolation de leur logement (41 %), d’un système de chauffage défaillant (24 %) ou d’une installation insuffisante (20 %). En plus des aides locales et nationales déjà proposées , deux nouveaux dispositifs viennent soutenir les Français qui souhaitent entamer une rénovation énergétique.La prime, plafonnée à 20 000 euros par logement pour chaque période de cinq ans, peut servir à financer un changement de chaudière (chaudière à très haute performance énergétique, à bois…), un nouveau système de chauffage ou de fourniture d’eau chaude (à énergie solaire thermique, à bois…), l’équipement en pompe à chaleur, la dépose d’une cuve de fioul, un audit énergétique, des travaux d’isolation…Pour les ménages les plus modestes, Soliha a quant à lui lancé cet été le programmeUn programme expérimental qui vise à transformer les « passoires thermiques » en bâtiments basse consommation, avec un reste à charge minime pour les habitants.Pour en savoir plus,(service et appel gratuits). Jamenagemonlogement , conseils et informations pour aménager son logement pièce par pièce