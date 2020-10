Covid-19 : les aidants ne sont pas concernés par les nouvelles restrictions

Face aux chiffres qui se dégradent, le gouvernement a pris de nouvelles mesures la semaine dernière, tandis que le Conseil d’Etat élargissait la liste des personnes à risque. Explications.

Triplement du nombre de cas chez les 65 ans et plus en 6 semaines, augmentation du nombre de cas dans les Ehpad, 53 % de nouveaux cas en plus en une semaine : les derniers chiffres publiés par Santé publique Franc e montrent une circulation active du virus, qui touche de plus en plus les personnes âgées.Inquiets, les Dr Gaël Durel, Stephan Meyer et Odile Raynaud-Levy, de l’ association des médecins coordonnateurs (Mcoor), demande l’ « adhésion totale des familles aux mesures qui seront mises en place avec discernement » et notamment le respect strict des gestes barrières pour éviter l’entrée du virus en Ehpad, un « réel danger ».Aucune mesure nouvelle n’a toutefois été prise pour les Ehpad depuis le « plan de lutte » du 1octobre lors de l’interview d’Emmanuel Macron diffusée mardi 13.En revanche, il a annoncé la mise en place d’un couvre-feu de 21 heures à 6 heures à compter du 16 octobre à minuit en Ile de France dans huit métropoles : Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.Il sera en vigueur six semaines.Les aidants devront cependant se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire datée et signée (voir en fin d'article).Lespourront quant à elle se déplacer entre 21 heures et 6 heures du matin, du moment qu’elles sont en mesure de présenter un(voir en fin d'article).Ce justificatif n’est pas à renouveler tous les jours. Le décret du 29 août 2020, qui restreignait la liste des personnes à risque , a été suspendu par décision du Conseil d’Etat , qui l’a jugé ni « cohérent, ni suffisamment justifié ».« Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau », précise l’institution.Sont ainsi à nouveau considérées comme des personnes à risque, notamment, les personnes de 65 ans et plus.Les personnes vulnérables peuvent donc à nouveau être placées en(certificat d’isolement à faire établir par le médecin), et retirer 10 masques par semaine en pharmacie, sur ordonnance également.En revanche, les aidants vivant avec une personne à risque ne peuvent plus bénéficier du chômage partiel depuis le 1septembre.La situation s’améliore : selon le Premier ministre Jean Castex , 91 % des tests PCR sont aujourd'hui rendus en moins de 48 heures.Mais, selon Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du syndicat des Ehpad privé (Synerpa), et ce alors qu’au 12 octobre, 684 clusters avaient été identifiés dans les établissements pour personnes âgées.Et le déploiement des tests complémentaires (tests virologiques RT-PCR par prélèvement salivaire, tests sérologiques, tests antigéniques) avance à petits pas.par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, chez les personnes asymptomatiques (hors cas contact ou cluster) mais aussi chez les personnes présentant des signes du covid-19, à condition :Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a par ailleurs annoncé que ces tests antigéniques seraient proposés dans les aéroports d’ici la fin du mois.