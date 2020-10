Allô bonjour : rompre l'isolement des personnes âgées, c'est simple comme un coup de fil !

Depuis 2015, le Centre communal d’action sociale de Schœlcher égaie le quotidien d’une soixantaine de Martiniquais âgés grâce au dispositif Allô bonjour. Explications.

En janvier 2015, le CCAS de la Mairie de Schœlcher lance le dispositif solidaire Allô bonjour.Le principe est simple : les personnes âgées isolées qui le souhaitent sont appelées tous les jours par une dizaine de bénévoles dument formés, et encadrés par un géronthérapeute.Un simple coup de fil pour maintenir le lien, mais pas seulement. Allô bonjour permet de prévenir les situations de risque d’insécurité et réduire les situations de détresse sociale et psychologiques. Selon les besoins exprimés par les personnes âgées au téléphone, elles peuvent se voir proposer du portage de repas, des visites ponctuelles, la téléassistance…Liés par une charte d’engagement, les bénévoles ont en effet la responsabilité de signaler aux professionnels du CCAS toute situation préoccupante.Très vite, Allô bonjour connaît un vrai succès : une vingtaine de personnes étaient appelées en 2015, une soixantaine aujourd’hui.L’initiative a par ailleurs a par ailleurs reçu en 2016 le 1er prix « Lien social » décerné par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, et a été présenté au congrès de la Fédération Internationale des Association de personnes Âgées (FIAPA) en 2017 à Cuba.Plus récemment,durant lequel il a été étendu à toutes les personnes qui se sentaient isolées ou anxieuses.Pour contacter Allô bonjour,