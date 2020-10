Se laver les mains : un geste toujours essentiel !

Alors que le nombre de contaminations au covid-19 augmente chaque jour de façon préoccupante, deux études indiquent un net relâchement des Français concernant un geste barrière pourtant essentiel : le lavage des mains. Explications et conseils.



menée début octobre par l'Ifop auprès de 1014 personnes, indique que les Français se lavent moins les mains depuis la fin du confinement.



En effet, ils étaient près de neuf sur dix au printemps à se laver les mains aussitôt rentrés chez eux et ne sont désormais plus que six sur dix.



Ce fléchissement est aussi notable à d’autres moment de la journée :

avant de passer à table : moins 16 points depuis mars

après s’être mouché : moins 19 points depuis mars

avant de faire la cuisine : moins 2 points depuis mars



Plusieurs raisons peuvent venir justifier cette baisse de respect des règles de base en matière d'hygiène.



Huit mois après le début de la crise, la lassitude est sans doute l’une d’entre elle. La communication est aussi moins centrée autour du lavage des mains qu’en mars.

Le port du masque n'est pas le seul geste barrière



Autre explication soulevée par une étude menée par la société Hydrocool : les Français baisseraient la garde sur le lavage des mains parce qu'ils se sentiraient protégés par les masques.



“Ce phénomène étudié par les psychologues expliquerait en partie le relâchement des Français. Il s'agit d'un effet pervers consécutif à l'obligation du port du masque” apprend-on au travers cette étude.



Les résultats de cette dernière étude sont même plus préoccupants et révèlent une baisse de 35 % en moyenne de la fréquence du lavage des mains.



Il est important de rappeler que le lavage des mains est un geste barrière primordial dans la lutte contre la propagation du covid-19 et à cet effet l’Assurance maladie a publié un petit tutoriel pour apprendre à se laver les mains efficacement.



