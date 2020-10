Dépression : les signes d'alerte

Ce mardi 27 octobre, se déroulera la Journée mondiale de la dépression dans un contexte bien particulier. Alors que la crise redouble d’intensité et met à rude épreuve notre santé physique et mentale, voici quelques conseils pour repérer les premiers signes d’une dépression.



Entre les restrictions liées aux mesures sanitaires mises en place (couvre-feu, visites limitées dans les maisons de retraites…) et la peur de contracter le virus, de contaminer autour de soi, cette période épidémique est particulièrement éprouvante pour notre santé mentale.



Selon l’Inserm, hors période de crise, 15 à 20 % de la population est confrontée un jour ou l’autre à des troubles dépressifs.



La dépression n’épargne pas les plus âgés qui, pendant cette crise, se trouvent plus isolés.



Repérer les premiers signes



D'après l’Iserm, la dépression peut prendre des formes bien différentes et peut se caractériser par :

Une tristesse pathologique quasi-permanente et intense, une anxiété marquée

Une perte d’intérêt et du plaisir à l'égard des activités quotidiennes

Le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue

Un sentiment d’angoisse quasi-permanent (notamment au réveil)

Un ralentissement psychomoteur

Une fatigue (asthénie)

Une perte d’appétit

Des troubles du sommeil

Des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire



Chacun de ces symptômes ne traduit pas forcément d’un état dépressif, mais si plusieurs d’entre eux sont associés alors il convient de se tourner vers un médecin pour obtenir un diagnostic.



Obtenir du soutien



Pendant cette crise génératrice d’angoisse et d’isolement, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour apporter un peu de soutien aux personnes âgées.



Parmi eux :



Solitud'écoute est une ligne d’écoute et de soutien téléphonique proposé par l’association Les Petits Frères des Pauvres et destinée aux personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, d’isolement ou de mal-être.



Solitud'écoute : 0 800 47 47 88 (appel anonyme et gratuit) tous les jours de 15h à 20h



Créé à l’initiative de la Croix-Rouge pour aider à maintenir le lien social, le dispositif Croix-Rouge chez vous offre un soutien téléphonique ainsi que la possibilité de se faire livrer chez soi ses courses ou ses médicaments



Croix-Rouge chez vous : 09 70 28 30 00 (appel anonyme et gratuit) 7j/7, de 8h à 20h



Pour aller plus loin : Covid-19 : combattre l'isolement des plus âgés