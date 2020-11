Des bilans prévention santé gratuits en téléconsultation

L’Agirc-Arrco (retraites complémentaires) lance la première édition de la Semaine de la prévention santé du 2 au 6 novembre 2020 pour inciter les Français à prendre soin de leur santé dès 50 ans. Au programme, chaque jour : des tchats, conférences et ateliers en ligne pour agir sur cinq facteurs de santé et de bien être : stress, sommeil, lien social, activité physique et alimentation. Sans oublier des bilans de prévention personnalisés accessibles en téléconsultation explique Frédérique Decherf, directrice de l'action sociale de l'Agirc-Arrco.





Pourquoi réaliser un bilan de prévention, même par téléconsultation ?





Frédérique Decherf vous explique en images que "plus tôt on prend en main sa santé et on agit sur les facteurs de risque, plus on a de chance de gagner en qualité de vie et, in fine, d’allonger son espérance de vie en bonne santé."









Cinq jours, cinq thématiques pour une meilleure qualité de vie



Du lundi 2 au vendredi 6 novembre, les médecins et professionnels des centres de prévention Agirc-Arrco vont proposer des séances de questions-réponses, chaque jour, dès 11h30.



Ces séances de tchat seront suivies par une conférence et un atelier en ligne gratuits de 30 à 45 minutes permettant de connaître les bonnes pratiques et de bousculer les idées reçues.



Lundi 2 novembre : Quand le stress est trop présent (ou trop violent) c’est l’ensemble de notre organisme qui en pâtit : système digestif et cardio-vasculaire, cerveau, métabolisme, sexualité.



Heureusement, des solutions existent pour réguler, voire endiguer le stress. Tout savoir sur le stress, ses manifestations, les moyens pour en limiter les conséquences : la médecin-directrice du centre de Prévention de Rennes, une sophrologue et une psychologue détaillent le sujet et répondent aux questions des internautes.



Mardi 3 novembre : Comment se réconcilier avec son sommeil ?



Les Français sont de gros consommateurs de somnifères. Pour utiles qu’ils soient, les utiliser sur le long terme comporte aussi des risques d’accoutumance et de dépendance. La médecin-directrice et une psychologue clinicienne du centre de Préventon de Toulouse, expliquent pourquoi quantité et qualité sont différentes quand on parle sommeil et s’intéressent plus particulièrement à l’apnée du sommeil en proposant de nombreux conseils.



Mercredi 4 novembre : Cultiver le lien social, c’est bon pour la santé !



Une vie relationnelle satisfaisante est l’un des principaux facteurs de bien-être et même de santé. Les psychologue et médecin du centre de prévention de Clermont-Ferrand reviennent sur les effets positifs de la convivialité, de l’empathie, de l’altruisme et délivrent de précieux conseils pour cultiver son réseau social.



Jeudi 5 novembre : L’activité physique, bon pour le corps… et pour le moral !



La médecin-directrice du centre de Prévention de Rennes vous explique en quoi bouger fait du bien, au corps mais aussi au moral. Après la théorie, place à la pratique avec un animateur d’activité physique adaptée pour entretenir sa forme tout en douceur.



Vendredi 6 novembre : Bien manger, pour le plaisir et la santé !



Au-delà des préoccupations esthétiques, une prise de poids trop importante peut aussi avoir de nombreuses incidences sur la santé et peut même occasionner des troubles du sommeil ou de la mémoire. Des médecins et une diététicienne du centre de prévention de Clermont-Ferrand expliquent les différentes familles d’aliments et apportent des conseils pour adapter son alimentation à l’avancée en âge tout en continuant à se faire plaisir.



Pour y participer et prendre rendez-vous pour un bilan de prévention en téléconsultation, se connecter au site de la Semaine de la prévention santé.



NDLR : Les Caisses de retraite principales (CNAV, MSA, RSI) déploient quant à elles des ateliers du Bien Vieillir, à découvrir sur le portail www.pourbienvieillir.