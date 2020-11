Reconfinement, mode d'emploi

La décision semblait inéluctable : mercredi 28 octobre, Emmanuel Macron annonçait le retour du confinement à compter de minuit dans la nuit de jeudi à vendredi. Le président n’a pas suivi l’avis du conseil scientifique, qui préconisait un « auto-confinement strict » des personnes les plus à risque, mais a opté pour un reconfinement moins rigide que le premier, avec, malgré tout, son lot de restrictions.

Plus de déplacements autorisés

Plus de services et de commerces ouverts

Télétravail obligatoire

Plus de commerces et de services ouverts, plus de motifs de déplacement autorisés : les nouvelles règles sont moins strictes qu’en mars dernier., avec des contraintes cependant (durée, interdiction des visites en chambre, nombre de visiteurs limités, traçabilité…) afin d’éviter que le coronavirus ne rentre plus avant dans les établissements. Santé Publique France comptabilisait ainsi 649 clusters dans les structures d’accueil pour personnes âgées, sur 2448 au total au 27 octobre. Et note une augmentation des cas confirmés et des décès depuis le mois de septembre. Entre le 19 au 25 octobre, le nombre de cas confirmés dans les établissements médico-sociaux (dont les Ehpad) a ainsi augmenté de 84 % par rapport à la semaine précédente.S’il est toujours possible, comme en mars, de se déplacer «» ou «» muni d’une attestation de déplacement dérogatoire (à télécharger ici) et sans limite de distance ; d’autres déplacements sont possibles, pour accompagner ses enfants à l’école ou une activité périscolaire, pour prendre l’air ou pratiquer une activité physique, faire des courses, se rendre dans un service public…Bien sûr, il reste également autorisé deet dene pouvant être effectués à distance. comme en avril dernier , lessont à nouveau remboursées par l’Assurance maladie, au même titre que les téléconsultations en visio.Les établissements scolaires doivent fournir aux parents un justificatif de déplacement scolaire permanent pour les trajets domicile-école, et les employeurs un justificatif de déplacement professionnel certifiant que les déplacements « ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ».Pour les aidants, leset lessont également ouverts.Hormis les commerces alimentaires, de nombreux magasins restent ouverts, et notamment lesDe même, il est possible de se rendre dans établissements assurant un(Caf, Clic, la Poste…) et pour un rendez-vous à laou à la. Les horaires d’ouverture peuvent cependant être restreints.Tous les travailleurs qui peuvent assurer leurs missions à distance doivent être enLe dispositif deest quant à lui reconduit jusqu’au 31 décembre 2020.