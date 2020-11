Culture confinée : les initiatives culturelles à l'honneur

Le débat sur l’ouverture des librairies de proximité a fait rage tout le week-end, et le gouvernement a fini par trancher : que ce soit en grande surface ou en magasin indépendant, les produits culturels ne pourront plus être vendus, sauf par correspondance (ou en click and collect*). Mais il existe d’autres moyens pour mettre de la culture dans son quotidien confiné, sans pour autant faire appel aux géants de la distribution.





Silver culture, pour mettre en lumière la culture senior

#Culturecheznous, toute la culture dans son salon

Créé par l’enseigne spécialisée dans l’aménagement du domicile Indépendance Royale , le fonds de dotation Silver culture a pour vocation dePour ce faire, Silver cultureen lien avec le sujet, et propose aussi unLe concours Silver city encourage ainsi les Français à mettre en lumière les seniors dans la ville, par le biais d’un concours de photo. L’espace « objets vintage » du site invite quant à lui les internautes à photographier, partager et commenter des objets anciens qui leur appartiennent, ou appartiennent à leurs parents, grands-parents…, et qu’ils utilisent toujours au quotidien.De quoi explorer et valoriser toutes les facettes de la culture senior.Envie de visiter un musée ou découvrir une exposition, assister à un ballet ou un opéra, prendre part à une conférence, consulter les archives de la radio et de la télévision ?, vous permet d’assouvir toutes ces envies, et bien d’autres, depuis votre salon.Destiné à tous les publics (avec, notamment, une sélection de de contenus pour les personnes en situation de handicap), il permet aussi d’écouter concerts et podcasts, de regarder des films ou des documentaires, de jouer à des jeux (quizz, puzzle…)., et les institutions culturelles de toute la France invitées à enrichir ce catalogue.* Certaines librairies et autres vendeurs de produits culturels indépendants proposent aux clients de passer commande par téléphone ou par mail puis de se faire livrer à domicile ou de venir récupérer les articles sur le pas de la porte de la boutique, voir par exemple les sites Place des libraires ou Librest ).Voir aussi la carte de France des librairies pratiquant le click and collect de Livre Hebdo.