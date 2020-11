Confiné, mais pas isolé !

Un peu plus de six mois après le déconfinement, la France se confine à nouveau. Si cette fois, les visites sont, pour l’heure, toujours autorisées dans les maisons de retraite et les services à domiciles peuvent toujours fonctionner, le risque d’isolement plane toujours au-dessus des plus âgés.



Si les personnes âgées sont considérés comme à risque face au virus, les conséquences psychologiques de cette crise constituent un autre risque majeur.



A l'issue du premier confinement, 720 000 personnes âgées n’ont eu aucun contact avec leur famille durant cette période. A l'issue du premier confinement, une étude menée par l’association Les Petits Frères des Pauvres révélait quedurant cette période.



Et selon 46 % des seniors n’accepteront pas un confinement des plus âgés. Et selon une enquête menée par la société Bluelinea



Préserver les liens sociaux malgré le confinement



Afin de tirer les enseignements d’un printemps particulièrement éprouvant pour les âgés, plusieurs solutions proposent de continuer à accompagner un proche malgré la distance.



Parmi elles, la start-up lettres, cartes ou photos. Parmi elles, la start-up Merci Facteur invite à rompre l’isolement des personnes âgées en leur envoyant



Pour ce faire, il suffit, depuis le site internet de Merci Facteur, de renseigner son message et/ou d’importer sa photo. Les éléments seront ensuite imprimés et envoyés le jour même à votre proche isolé, le tout pour moins d’un euro.



L’innovation au service des seniors



Autre initiative pour renforcer le lien social pendant ce confinement, le Département des Yvelines et l’Agence interdépartementale de l’autonomie ont testé et évalué en Ehpad des innovations qui visent à réduire l’isolement des plus âgés.

Garder le lien grâce à la TV

De son côté, la De son côté, la webtélé du diocèse d'Avignon diffuse chaque semaine depuis hier et jusqu’au 27 décembre, le témoignage d’une personne de plus de 80 ans.



L’occasion d’exprimer son ressenti sur la situation sanitaire et sur la vieillesse en général, mais aussi l’occasion de rassurer sa famille, moins présente avec ce nouveau confinement.