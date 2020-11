Accueil familial : des mesures pour se protéger face à la pandémie

En France il existe environ 10 000 accueils familiaux agréés par les Conseils départementaux.



Chacun d’entre eux accueille une à trois personnes âgées ou en situation de handicap moyennant une contrepartie financière.



Alternative méconnue entre le domicile et la maison de retraite, cette solution familiale et conviviale nécessite cependant, compte tenu de la vulnérabilité des personnes accueillies, de s’adapter au contexte sanitaire en respectant au mieux les mesures barrières.



Il est ainsi recommandé d’aérer et de nettoyer régulièrement les espaces de vie commune.



Chaque accueillant peut ainsi récupérer toutes les 5 semaines en officine, 50 masques sur présentation de :



Contrairement aux salariés du particulier employeur, les accueillants familiaux n’étaient pas concernés par l’indemnisation exceptionnelle "covid-19" d’avril dernier, permettant de déclarer les heures de travail prévues mais non réalisées.



Ainsi, selon l’association les Départements de France, les Deux-Sèvres, les Côtes d’Armor, la Moselle, la Somme, la Gironde et la Mayenne ont versé aux accueillants une prime allant de 333 à 1000 euros.

L’entreprise sociale et solidaire (ESS) CetteFamille qui propose un service de mise en relation avec des accueillants familiaux professionnels et agréés et familles, a récemment mis en place