Isolement : Sè yon a lot reprend du service

Le dispositif de lutte contre l’isolement Sè yon a lot, lancé par la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) lors du premiers confinement est réactivé.





Lors de son allocution du 29 octobre relative au retour du confinement en Martinique, le préfet Stanislas Cazelles a annoncé que le plan de lutte contre l’isolement Sè yon a lot serait immédiatement réactivé.Ce dispositif très complet s’adresse(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et aux associations et citoyens porteurs d’initiatives solidaires, dans tous les domaines.Parmi les mesures, l’équipement d’un maximum de chambres d’Ehpad en téléphones, postes radio et/ou de télévision si possible connectés pour permettre des appels par wifi, mais aussi des personnes isolées et en difficulté financière vivant à domicile par l’intermédiaire des mairies ; la mise en place d’une cellule d’appelants dans chaque mairie pour maintenir un lien téléphonique avec les personnes isolées ; la continuité des soins et l’accompagnement au domicile des personnes âgées...Pour les personnes en souffrance, qu’ils s’agissent de seniors, d’aidants ou de toute autre situation,élargit ses activités aux souffrances liées à l’isolement et aux violences intrafamiliales.Les personnes en difficulté peuvent, pour obtenir un soutien anonyme et gratuit.SOS Kriz est également joignable en ligne, via un système de chat Durant le premier confinement, le nombre d’appel à SOS Kriz avait fortement augmenté et la plateforme avait dû recruter et former 16 bénévoles supplémentaires.