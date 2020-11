La première colocation pour seniors LGBT + inaugurée à Paris

Après la démarche Grey Pride bienvenue pour les Ehpad, l’association des seniors LGBT + a inauguré mardi 3 novembre à Paris sa première colocation pour retraités gays, à l’occasion de la semaine des fiertés d’Ile-de-France.

La peur du rejet, de l’isolement ne s’arrange pas avec l’âge pour les personnes homosexuelles, bi ou transgenres.Selon une enquête menée par Rainbold Society , 77 % des personnes LGBT de 60 ans et plus ont peur de vieillir, notamment pour ces raisons.« Je n’ai pas envie de me retrouver seul ou mal entouré par des personnes avec lesquelles je ne pourrais pas partager pleinement et totalement qui je suis... », explique ainsi l’un des répondants.Aussi, 47 % d’entre eux souhaitent vieillir chez eux, dans un logement individuel, et 42 % dans une forme d’habitat participatif ou collectif.», commente l’un d’entre eux.Aussi, l’association Les audacieux et Rainbold Society ont lancé en 2017 leur projet de, pour répondre à ces attentes. L’association Grey Pride vient quant à elle de concrétiser son projet de, également initié il y a plusieurs années.En lien avec la Mairie de Paris, l’association Basiliade et le bailleur sociale RIVP, les colocataires ont pu emménager en juillet dans un appartement du centre de la capitale.Pour constituer le groupe, des « speed-datings » de cohabitation avaient été organisés il y a deux ans.« L’idée est de bâtir un groupe suffisamment solide pour imaginer un projet de cohabitation solidaire : vieillir ensemble.de la constitution du groupe.», souligne Francis Carrier, le président de l’association Grey Pride.Le groupe a un peu évolué dans le temps, et est aujourd’hui composé de personnes âgées de 50 à 75 ans, dont une toujours en activité professionnelle.Chaque personne dispose d’un sous-bail de location et peut ainsi bénéficier de toutes les aides au logement.Prochaine étape, modéliser le projet pour pouvoir le proposer aux élus et le reproduire.