Visites en Ehpad : maintenir le lien social malgré le covid

En France, au moins 15 % des maisons de retraite seraient touchées par un ou plusieurs cas de covid-19. Si les visites restent autorisées pendant cette seconde vague, certains établissements ont choisi de les interdire. D’autres ont préféré s’équiper pour renforcer la sécurité pendant ces visites, si précieuses pour la santé mentale des résidents.



Maurice Tartulier est le médecin coordonnateur de quatre maisons de retraite du Lot (46).



Lorsque que le virus est entré dans l’une d’entre elles, contaminant plusieurs résidents, il a cherché une solution pour permettre aux habitants non touchés par le virus de continuer à pouvoir voir leur famille.



Cette solution, il l’a trouvée auprès d’un prestataire spécialisé dans la création de structures éphémère pour des hôtels qui a dû adapter son activité pendant la crise.



Ainsi, depuis quelques mois, trône dans la cour de la maison de retraite de Castelnau-Montratier, une “bulle de visite”.



Une structure gonflable ventilée et chauffée, qui permet aux habitants de l’établissement de voir et même de toucher leurs proches.

Un espace intime sécurisé

En effet, l’espace de visite de 13 m2, situé entre deux sas de sécurité, protège le visiteur et le visité avec une paroi souple qui permet, de se toucher, de s’enlacer en conservant la sensation de contact.



“Il y a eu quelques réticences au début, liées au caractère impressionnante de la structure, mais les habitants comme les visiteurs se sont vite habitués” raconte Maurice Tartulier qui précise que les visites s’organisent en prenant rendez-vous et durent une vingtaine de minutes.



Entre les visites, la bulle est entièrement nettoyée et désinfectée pour une sécurité optimale.



Une solution qui permet d’entretenir le lien social pendant la crise et d’apporter du réconfort aux habitants de la maison de retraite de Castelnau-Montratier.



Depuis son installation, les trois autres établissements où travaille le médecin coordonnateur, dont la maison de retraite labellisée Humanitude Les Balcons du Lot à Prayssac, se sont équipés du même dispositif alors qu'aucun cas covid + n'est à ce jour recensé.



Des mesures pour préserver les visites



Le réseau inter-CVS 91, constitués d'élus de Conseils de la vie sociale dans des maisons de retraite de l'Essonne souligne que "les Ehpad qui ont anticipé le retour du virus et organisé une unité ou un espace covid-19 sont mieux adaptés pour répondre à cette situation et pour une reprise ou un maintien des visites".



Cependant, la création d’un espace dédié aux résidents qui ont contracté le virus n’est pas possible partout et l’inter-CVS 91 relève de fortes disparités, liées à un manque d’anticipation, à un manque d’espace ou encore à des “directions qui ne veulent prendre aucun risque” et préfèrent suspendre les visites.



Les recommandations de la HAS



Si les visites peuvent amplifier les risques de contamination, leur suspension peut aussi avoir des conséquences néfastes, notamment sur le moral des résidents.



Afin de sensibiliser les familles aux consignes sanitaires en vigueur et ainsi permettre, là où c’est possible, de visiter son proche en toute sécurité, la Haute autorité de santé vient de publier sa liste de recommandations.



L’autorité publique indépendante rappelle qu’en “rendant visite à vos proches, vous contribuez à maintenir les liens et à préserver leur bien-être”.



Pour ce faire, la HAS dresse la liste des précautions à prendre pour permettre de sécuriser ses moments précieux.



Avant votre visite en Ehpad, il est primordial de :

en accord avec votre proche, prendre rendez-vous auprès de l’Ehpad pour programmer votre visite

auprès de l’Ehpad pour programmer votre visite vous renseigner sur les conditions de visite spécifiques à l’établissement

Quand vous arrivez à l’Ehpad, vous accédez à un espace de vie commun, il est primordial de :

respecter les règles mises en place par l’établissement

mises en place par l’établissement privilégier dans la mesure du possible des vêtements dédiés à cette visite

à cette visite vous désinfecter les mains avec une solution hydroalcoolique

les mains avec une solution hydroalcoolique mettre un masque (nez et bouche couverts) ; le masque chirurgical est recommandé

(nez et bouche couverts) ; le masque chirurgical est recommandé renseigner le registre mis en place à l’entrée de l’établissement et signer la charte d’engagement au respect des gestes barrières et au port du masque

mis en place à l’entrée de l’établissement et signer la charte d’engagement au respect des gestes barrières et au port du masque vous installer dans les espaces dédiés aux visites. Les visites en chambre peuvent être autorisées par la direction

Lorsque vous êtes avec votre proche, il est primordial de :