Silver culture : c'est quoi, la culture senior ?

Né en 2014, le fonds de dotation Silver culture a pour vocation de soutenir et de mettre en lumière tout ce qui fait la culture du vieillissement aujourd’hui. Mais c’est quoi, la culture senior, au juste ? Explications de Dominique Boulbès, président du groupe Indépendance Royale à l’initiative du projet.

Depuis une vingtaine d’années, Dominique Boulbès a observé l’émergence d’une culture senior en France. « Auparavant, on se désignait par ce que nous étions avant, un médecin retraité par exemple. Aujourd’hui, on commence à entendre "nous les seniors", "nous les retraités" », note-t-il.Uncommun, que la crise du covid a accentué : « regardez la levée de boucliers quand il a été question de confiner les plus âgés », rappelle-t-il.Plus encore, la culture est « la somme des vêtements que vous portez, de ce que vous mangez, les films que vous regardez, vos valeurs, votre vocabulaire... c’est un tissu tissé de mille fils, un ensemble de phénomènes de la vie quotidienne qui s’enchevêtrent et qui font sens. »Si chaque culture permet de se reconnaître, traverse le quotidien et repose sur des points communs, elle incite aussi à se positionner contre, faisant naître une« Cela se traduit, par exemple, par la popularité de la réplique "ok boomer", la petite musique de l’opposition entre les générations qui se faisait déjà entendre a elle aussi été renforcée par la crise sanitaire. »Les prises de position largement diffusées de certains, arguant que les jeunes ne devraient pas être sacrifiés pour sauver des vieux, en est l’un des signes forts.« D’ailleurs », remarque Dominique Boulbès, « ce ne sont pas les jeunes qui tiennent ce discours, mais plutôt les 35-50 ans ».Face à ce conflit larvé entre les générations, le fonds de dotation Silver culture a non seulement pour« C’est aussi un pied de nez à la Silver économie : quand on parle de seniors, on parle beaucoup d’économie mais rarement de culture. OrPodcasts, objets du quotidien, soutien à des projets artistiques, recherche scientifique et participation au gérontopôle Nouvelle Aquitaine qui devrait être lancé début 2021, les champs d’action du fonds Silver culture sont multiples.Peintres, graphistes, écrivains, historiens, sculpteurs, musiciens, et autres porteurs de projets en lien avec la culture du vieillissement sont notamment invités à contacter Silver culture