Reconfinement : les solidarités se renforcent autour des personnes âgées fragiles

Le premier confinement avait fait naître de nombreuses initiatives solidaires, en direction des personnes âgées isolées notamment. Alors que la France entame sa troisième semaine de reconfinement, de nouvelles mobilisations naissent, tandis d’autres reviennent. Gros plan.









#AidonsLes, un accompagnement gratuit pour les personnes âgées en difficulté

Croix-Rouge chez vous reprend du service

Une carte postale pour garder le lien





Le service de coordination d’aide à distance Marguerite a lancé le 10 novembre une offre solidaire à destination des personnes âgées en difficulté.« A la demande de groupes de protection sociale et de bailleurs sociaux, nous avons accompagné 4000 personnes lors du premier confinement », explique la directrice générale de l’entreprise Marie Favre-Laurin.« Avec ce deuxième confinement, nous avons souhaité mettre en place une action beaucoup plus large et apporter notre pierre à l’édifice. »Sur le principe du café suspendu, Marguerite a imaginé et créé en une semaine un système où47 300 euros ont été récoltés, ce qui correspond à 473 accompagnements : écoute psychosociale, lien avec les proches, mise en place de solutions adaptées à chaque situation et suivi sur six mois des personnes accompagnées, pour s’assurer que les solutions retenues correspondent bien et leur permettent de vivre le confinement le plus sereinement possible, détaille Marie Favre-Laurin.Depuis son lancement mardi dernier, 15 personnes ont déjà fait appel gracieusement au service #AidonsLes.Les personnes âgées fragiles ou leurs aidants peuventpour bénéficier de cet accompagnement.Et Marguerite espère rallier plus de partenaires pour amplifier son action.Né le 20 mars, Croix-Rouge chez vous est destiné aux personnes seules, isolées et aux aidants en proie à des difficultés. Au téléphone, des volontaires de la Croix-Rouge pour assurer, informer et recueillir les besoins,Selon les situations, les appelants pourront bénéficier d’une(alimentation, hygiène) et desur ordonnance.Pour joindre Croix-Rouge chez vous,(non surtaxé) du lundi au samedi de 9h à 19h (tous services confondus) et le dimanche de 12h à 18h (écoute et soutien psychologique uniquement).Une petite attention, mais qui fait toujours plaisir quand se voir est impossible : le service d’envoi de cartes postales personnalisées Parlapapi à partir de ses propres photos offre, comme durant le premier confinement, unIl suffit de s’inscrire au service puis d’utiliser le code UNGRANDPASVERSEUX pour en bénéficier. Vous pouvez ensuite vous désinscrire : l’offre est sans engagement.