La dénutrition en mots et en images

La toute première édition de la semaine nationale de lutte contre la dénutrition s’achève ce jeudi 19 novembre. L’occasion d’en apprendre plus sur cette maladie silencieuse qui touche 2 millions de personnes en France, âgées notamment, grâce à des ressources tout juste mises en ligne.







La dénutrition en images…





… et en mots

Pendant cette semaine, l’ Institut nutrition (Restalliance) publie chaque jour sur son site de courtes vidéos réalisées grâce à l’expertise de ses diététiciennes.Sous forme de questions/réponses, elles permettent de faire le point sur les signes d’alerte de dénutrition et ses risques, les liens entre dénutrition et covid-19, les bons gestes pour prévenir la dénutrition ou encore sur les idées reçues sur la maladie.Elles rappellent notamment qu’une personne en surpoids peut être dénutrie, que l’activité physique tout autant que l’alimentation est essentielle pour lutter contre la dénutrition, et qu’une bonne alimentation est indispensable pour traiter un cancer.Des vidéos qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, et sont déjà disponibles sur la chaîne Youtube de l’Institut. Au programme :La Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) a quant à elle lancé sa, le 9 novembre.Semaine de lutte contre la dénutrition oblige, le premier épisode est consacré au sujet avec une interview du professeur Agathe Raynaud-Simon.La cheffe du Département de gériatrie de l’hôpital Bichat à Paris présente les: comment la déceler le plus tôt possible ? Comment agir ? Quelles sont ses conséquences sur la santé des personnes âgées ? Comment démêler le vrai du faux ?Les prochains numéros seront consacrés à la grippe chez les sujets âgés, l’activité physique et les seniors ou encore la dépression.