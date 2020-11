Les Aidants : le documentaire qui met en lumière les invisibles

Ils sont environ 11 millions en France. Enfants, parents ou conjoints, ils s’occupent au quotidien d’un proche en perte d’autonomie, en raison de la maladie, du handicap ou bien de l’âge. Pourtant la réalité de leurs quotidiens reste méconnue. Alors que cette seconde période de confinement rend cette mission imposée par la vie encore plus compliquée à gérer, un documentaire lève le voile sur la vie des aidants.



Qu’est-ce qu’un aidant ?



“Il y a des gens qui ont été aidants pendant des années sans connaître le mot “aidant”.”



Le documentaire s’ouvre sur ces quelques mots qui en disent long sur le chemin qui reste à accomplir pour que ces millions d’aidants ne soient plus cachés, invisibles aux yeux de tous.



Ecrit et réalisé par Guillaume Terver sous l’impulsion du groupe de protection sociale Vyv, Les Aidants a pour objectif d’éveiller les consciences, de sensibiliser le grand public sur la complexité de ce rôle.



“J’ai fait don de ma vie”. “On ne peut pas imaginer. Ca bouleverse toute la vie”.



Huit aidants d’horizons divers s’expriment sur le poids de ce rôle et sur le chamboulement brutal d’une vie qui bascule lorsqu’un jour son proche n’est plus en capacité de se prendre en charge.







Dans l’intimité des aidants



On ne nait pas aidant, on le devient. Ou plutôt, on apprend à l’être au fil du temps.



Le documentaire montre les trajectoires de ces personnes de l’ombre qui ont mis leur vie entre parenthèses pour s’occuper de leur enfant, de leur conjoint ou de leur parent.



Un rôle souvent éprouvant et trop mal reconnu que le groupe Vyv souhaite mettre en valeur à travers ce documentaire.



Fatigue, douleurs physiques, isolement social, difficultés financières, complexités administratives… Les obstacles sont nombreux dans le parcours de ces aidants au quotidien, mais leurs témoignages demeurent imprégnés d’optimisme.



“Je ne regrette pas. Il y a des gens qui me disent “tu serais libre”. Libre de quoi ? Même si je souffre, même si je suis fatiguée, je ne regrette pas” témoigne une aidante qui a préféré rester aux côtés de son mari, malgré sa perte d’autonomie, plutôt que le voir partir dans une maison de retraite.



52 minutes fortes et rares qui rendent compte de quotidiens dévoués au bien-être d’un autre. Les Aidants est un film poignant mais aussi un outil pédagogique pour comprendre la réalité de ce rôle.



Les Aidants

De Guillaume Terver

Production : Éléphant Doc

A voir du 16 au 29 novembre sur le canal 29 de la TV d’Orange