Noël 2020 : 10 idées pour rester en lien

Fête préférée des Français, Noël aura une saveur toute particulière cette année. L’occasion de voir ses proches, même en petit comité, après de longues semaines à distance. Pour les petits comme les grands, la rédaction vous propose sa traditionnelle sélection de cadeaux.





Des jeux et des activités pour renforcer les liens

Place au projet "Mamie Mytho? Papy Pipo? "

Un jeu pour #stimuler la #mémoire en partageant un moment de jeu en #famille , se remémorer et partager ses anecdotes !

De la lecture pour voyager

Vieillir ensemble – Un tour du monde des solutions qui rapprochent les générations

Les Vieux fourneaux, tome 6 – L’oreille bouchée

Rester en lien, en vrai ou à distance





Pour retisser des liens parfois mis à mal par la situation sanitaire, relancer la conversation, quoi de mieux que de jouer ensemble ?En attendant la sortie de Mamie mytho, Papi pipo, qui vient de remporter le 1er prix Silver Awards 2020 et vise à partager des anecdotes personnelles entre proches par l’intermédiaire d’un jeu de bluff, lea lui aussi pour ambition d’apprendre aux membres de la famille à mieux se connaître en jouant.Plus créatif, l’se remplit à deux, au fil du temps et des souvenirs partagés. Photos, recettes et anecdotes trouveront leur place dans ce beau livre illustré, complété d’un arbre généalogique. Le cadeau idéal de la part d’un petit-enfant à sa grand-mère, ou vice versa !Pour les plus petits, l’constitue un support graphique et ludique pour retracer l’histoire de la famille.Le kit comprend un très grand poster représentant un arbre généalogique à colorier et près de 200 autocollants pour le personnaliser : portraits, accessoires (lunettes, chapeaux…) pour dès résultats plus ou moins proches de la réalité, selon le sens de l’observation des enfants. Une activité à proposer dès 4 ou 5 ans.Bonne nouvelle : l’ouvrage enthousiasmant de Julia Mourri et Clément Boxelbeld (Oldyssey), consacré aux « solutions qui rapprochent les générations », vient de paraître au format poche.Dans ce livre engagé, les deux globe-trotteurs racontent les maisons multigénérationnelles du Japon, les retraités belges qui soutiennent les jeunes migrants, les mamies footballeuses d’Afrique du sud… un tour du monde des initiatives intergénérationnelles et solidaires portées par des personnes âgées., éditions Plon, de Julia Mourri et Clément BoxelbeldAutre parution réjouissante, celle du tome 6 des Vieux fourneaux Le retour d’Antoine, Pierrot et Mimile, nos trois septuagénaires préférés, en voyage en Guyane pour un séjour aussi drôle que surprenant.Toujours aussi ciselées, les aventures des trois compères prennent des accents écologiques, pour une série engagée depuis son premier tome., par Wilfrid Lupano (scénario) et Paul Cauuet (dessin), DragaudVoyage dans le temps cette fois avec Age tendre de Clémentine Beauvais. Mais s’agit-il d’un voyage vers l’avenir ou le passé ?Si le roman se déroule dans un futur proche, il s’agit pour son anti-héros Valentin de faire croire à une résidente de l’unité Mnémosyne de Boulogne-sur-Mer qu’elle vit toujours dans les années 60.Un roman jeunesse malin et sensible, à mettre entre toutes les mains., de Clémentine Beauvais, éditions SarbacaneLe confinement a incité nombre d’entre nous à se tourner vers des solutions pour garder le lien à distance : gazette familiale, cartes postales personnalisées via(qui offre actuellement un mois d’abonnement) ouqui permet ainsi de partager photos et vidéos directement sur le téléviseur d’un proche. De jolis cadeaux à prolonger !Pour les personnes les plus à l’aise avec le numérique, les tablettes feront toujours plaisir, qu’il s’agisse de modèle classique ou d’appareils adaptés aux usages des plus âgés, proposés par exemple parEn savoir plus