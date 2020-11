Confinement et dénutrition : agir autour de chez soi !

Alors que la première édition de la semaine nationale de lutte contre la dénutrition s’est achevée jeudi dernier, le combat ne doit pas s’arrêter, surtout dans ce contexte de confinement. En ce sens, Voisins Solidaires a mis en ligne un kit pour faciliter l’entraide de proximité et inciter à la solidarité.



400 000 personnes âgées souffrent de dénutrition en France.



Une dénutrition qui peut être lourde de conséquences, créant un déficit immunitaire, des fragilités osseuses, diminuant la masse musculaire, favorisant les risques d’immunodépression ou le développement de l'ostéoporose.



L'association Voisins Solidaires, créatrice de la Fête des Voisins, œuvre depuis 2009 pour renforcer les liens sociaux de proximité.



Parce que la dénutrition peut concerner son voisinage, l’association appelle chacun à la vigilance et à se soucier de ceux qui habitent juste à côté.



Dans cette période de confinement qui favorise l’isolement et amplifie les risques de dénutrition, prendre des nouvelles de son voisin âgé, partager un repas avec lui ou l’aider à faire les courses peuvent être des gestes particulièrement précieux.



Un kit pour aider à aider



Afin de faciliter l’entraide, Voisins Solidaires propose un kit gratuit “Confinement et dénutrition : et si on aidait nos voisins vulnérables ?” composé d’affiches, de tracts et d’un guide.





#semainedenutrition2020 prend fin aujourd’hui, mais elle se poursuit tous les jours de l’année.

Tout le monde peut être touché, il est essentiel d’être solidaire et de veiller à la #Sante de tous. pic.twitter.com/MEM4IBZiTP — Voisins Solidaires (@VoisinSolidaire) November 19, 2020

Un moyen de faire connaitre à ses voisins sa volonté d'aider mais aussi de prendre connaissance des règles à respecter.



Dans ce contexte épidémique, l’entraide semble essentielle mais celle-ci doit pouvoir s’organiser dans le respect des consignes sanitaires.



Ainsi l’association liste ses conseils de sécurité pour rendre service à un voisin pendant la crise sanitaire :