Les seniors, stars du petit écran

Ce lundi 23 novembre, les chaines de France Télévision consacrent, dans le cadre du cycle Senior Power, leur seconde partie de soirée à des programmes sur des seniors pas comme les autres. Parmi eux, Papy foot et Stars sur le tard posent un autre regard sur la vieillesse et bousculent les idées reçues. A vos télécommandes !







Papy foot



Créé à l’initiative du collectif Tatane de Vikash Dhorasso, le Papy foot est un tournoi de baby-foot opposant un jeune à un résident en maison de retraite.



Ce concours en faveur des liens intergénérationnels se déroule chaque semaine dans l’une des 23 maisons de retraite participantes.



Très vite, au détour de cette joyeuse compétition, des liens se créent entre les juniors et les seniors pourtant séparés par plusieurs décennies.



Entre transmission et moments de complicité, le baby-foot se transforme peu à peu en passerelle entre les générations.



Drôle et émouvant, Papy foot est un documentaire rafraîchissant qui montre la portée des actions intergénérationnelles.



Papy foot

Ecrit et réalisé par Lenny Grosman

23 novembre 23h sur France 3, puis en Diffusion lesur France 3, puis en replay sur france.tv



Stars sur le tard



Et pourquoi pas devenir top model à plus de 80 ans ? Stars sur le tard suit Pâquerette, Anne-Marie, Colette, Mauricette, Marie-Thérèse et Jacqueline tout au long de leur projet fou.



3 résidentes d’une maison de retraite d’Audincourt dans le Doubs et trois habitantes de la région se lancent dans la création d’une ligne de couture pour seniors.



Et pour les défilés de mode pas question de déléguer, les six femmes se lancent aussi à l’assaut des podiums.



Plus qu’un simple défi, derrière ce projet se cache la volonté de lutter contre l'âgisme et de montrer que l’on peut continuer à être belle, heureuse et dynamique, même à près de 90 ans.



Stars sur le tard

Réalisé par Mathilde Bouttemy

23 novembre à 23h et le 27 novembre à 9h15 sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, puis en



Diffusion leet lesur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, puis en replay sur france.tv