Journées de la macula 2020 : faire le point sur sa vision à distance

Epidémie de covid-19 oblige, pas de dépistage des personnes asymptomatiques cette année à l’occasion des journées de la macula. Mais il existe d’autres moyens de faire le point sur sa vision.

Reconnaître les signes d’alerte

Une appli pour tester sa vue

Depuis 2007, les journées de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), renommées journées de la macula en 2016, ont pour ambition de sensibiliser et dépister les Français.Habituellement, les ophtalmologistes libéraux et hospitaliers participants proposent informations et dépistages gratuits de la DMLA, mais aussi de la maculopathie diabétique. Les journées de la macula, qui auraient dû avoir lieu en juin, ont été repoussées à cette semaine, et débutent ce lundi 23 novembre.Mais cette année,pour se rendre dans un c entre partenaire Les organisateurs des journées de la macula invitent les aidants à proposer un rendez-vous à leur proche âgé si• il change brutalement de comportement vis-à-vis de son entourage sans raison apparente et devient irritable ;• il renonce à certaines activités qu’elle appréciait auparavant (ex. : lecture, cuisine) ;• il regarde la télévision de plus en plus près ou ne la regarde plus ;• il tourne la tête de côté de façon inhabituelle lorsqu’on s’adresse à elle ;• il fait preuve d’une maladresse ou d’une négligence nouvelle (ex. : vêtements tâchés) ;• il ne supporte plus la lumière trop vive ou au contraire a besoin de plus de lumière qu’auparavant pour certaines activités ;• il ne reconnaît plus les visages qui lui étaient familiers et a tendance à ne plus retrouver certains objets.permet quant à elle d’évaluer sa vue grâce à des tests visuels ludiques, adaptés de ceux qui sont pratiqués en ophtalmologie.Si la version complète requiert une prescription médicale, une version d’essai durant 90 jours est accessible à tous les possesseurs d’un smartphone.Conçue par la start-up française Tilak Healthcare avec des experts médicaux, l’appli invvite l'utilisateur à passer un test chaque jour.Chaque test réalisé sert à gagner des points, points permettant ensuite d’accéder à des jeux, des puzzles visant à parfaire ses stratégies d’adaptation visuelle de manière très ludique.