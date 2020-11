Confinement : préparer Noël malgré tout

“Noël ne sera pas une fête normale” a prévenu le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran il y a quelques semaines. Déplacements, courses de Noël, envois de colis… Dans le contexte sanitaire actuel, il n’est pas simple de s’y retrouver et savoir ce qu’il est possible de faire. En attendant les annonces d’Emmanuel Macron, voici quelques conseils afin de pouvoir préparer les fêtes de fin d’année en toute sérénité.



Un sapin pour Noël ?



, la vente de sapins est de nouveau autorisée chez les fleuristes. Depuis le 20 novembre , la vente de sapins est de nouveau autorisée chez les fleuristes.



Ces lieux, fermés depuis le début du confinement, peuvent désormais vendre ces conifères à condition que ceux-ci soient vendu en extérieur, ou sur commande.





Attention, cet assouplissement ne concerne que la vente de sapin, les compositions florales de Noël demeurent quant à elles interdites à la vente.



Comment faire ses courses de Noël ?



Considérés comme des produits non-essentiels, les livres, jeux de société, jouets ou autres ne sont pas accessibles dans les grandes surfaces et les magasins spécialisés ne sont pas autorisés à accueillir du public.



La vente à distance ou sur commande, en point retrait, constituent donc des solutions privilégiées pour préparer ses courses de Noël.



Il n’y a pas que les grandes enseignes de la vente à distance qui permettent de trouver le cadeau parfait pour les fêtes.



Pour l’achat de livres par exemple, vous pouvez retrouver sur click & collect” (commande en ligne ou par téléphone puis retrait de celle-ci en magasin). Pour l’achat de livres par exemple, vous pouvez retrouver sur cette carte de France la plupart des librairies qui proposent un service de “” (commande en ligne ou par téléphone puis retrait de celle-ci en magasin).



En dehors des librairies, il est conseillé d’appeler les boutiques spécialisées pour savoir si elles disposent d’un service de retrait de commande. Une façon de soutenir les petits commerces locaux, particulièrement fragilisés par cette crise.



Pourra-t-on se déplacer en France pour les fêtes ?



Si le Président de la République devrait annoncer ce mardi un allègement du confinement pour la fin d’année, on sait d’ores et déjà que les billets de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER sont échangeables ou remboursables gratuitement jusqu'au 4 janvier 2021 inclus.



Vous pouvez donc réserver votre trajet pour les fêtes sans prendre de risque.





Mon colis arrivera-t-il dans les temps ?



Compte tenu de la situation sanitaire en France et du confinement encore en vigueur, La Poste redoute une explosion des livraisons.



L’opérateur de services postaux souhaite embaucher 9000 personnes en contrat court sur la période des fêtes pour éviter l’engorgement.



Néanmoins, afin de s’assurer que son colis arrivera bien pour Noël, il est préférable d’anticiper et de prévoir un délai d’expédition plus long qu’habituellement.