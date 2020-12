Médiation familiale : conseils de professionnelles pour retrouver le dialogue

“La médiation familiale consiste à accompagner les patients, les familles, les intervenants à domicile ou dans les établissements dans la résolution de leurs différends : un sentiment de mal-être, des refus de soins, un manque d’échanges avec la structure d’accueil ou l’environnement proche, on en parle d’abord individuellement, et seulement après j’organise une réunion” explique Isabelle Maillard.

“Je ne suis ni juge ni arbitre ou même psychologue” précise Isabelle Maillard avant de poursuivre, “à travers mon expertise, j’aide chacun à reprendre la main sur ses décisions dans la relation à soi et aux autres”.La médiation familiale est un service professionnel et donc payant. Cependant, les tarifs d’une médiationdu bénéficiaire.Le tarif par séance (entre 2 et 131 €) est déterminé par un barème national si le médiateur est conventionné, c’est-à-dire titulaire d’un diplôme d’État et travaille au sein d’une association de médiation familiale conventionnée.Les médiateurs libéraux en revanche peuvent fixer leurs tarifs librement. Ils doivent les communiquer lors du premier contact.