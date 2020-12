Crise sanitaire et précarité : où en sont les seniors ?

En parallèle des conséquences sanitaires, la crise du covid-19 porte un coup sévère à l'économie et aux conditions de vie des Français. Dans quelle mesure les seniors sont impactés ? Et quelles pistes pour faire face ?

En septembre,, selon une enquête Opinion Way pour Monetivia. 34 % d’entre elles se disaient inquiètes pour l’avenir et 35 % assuraient qu’elles n’auraient rien à léguer à leurs enfants.Depuis, de nouvelles données sont venues confirmer l’augmentation préoccupante de la précarité en France.Selon une autre enquête, réalisée par Action contre la faim, ADSF – Agir pour la Santé des Femmes et la Fondation de l’Armée du Salut sur un site de distribution alimentaire à Paris,. Parmi les personnes devant se résoudre à cette aide, des personnes âgées isolées. Le rapport 2020-2021 sur la pauvreté en France de l’Observatoire des inégalités rappelle que si les jeunes sont en première ligne face à la pauvreté, avec des chiffres encore dégradés en 2020,(vivant avec moins de 885 euros par mois, soit la moitié du revenu médian). Les personnes vivant durablement en collectivité, comme les résidents d’Ehpad, ne sont pas comptabilisées par l’Insee.L’augmentation de l’ Aspa (allocation spécifique de solidarité, ex minimum vieillesse) Pour rappel, cette aide est ouverte à toute personne de 65 ans ou plus résidant régulièrement en plus, dont les revenus sont inférieurs à 903 euros mensuels.D’autres dispositifs permettent d’améliorer le quotidien des personnes âgées précaires :rappelle l’Observatoire des inégalités : mal logement, précarité énergétique, mais aussi illectronisme (71 % des plus de 75 ans n’ont aucun usage ou aucune compétence d’internet, selon l’Insee) et pauvreté des relations sociales.Là encore, des aides, des accompagnements existent. N’hésitez pas à vous rapprocher du Clic, du Centre communal d’action sociale pour faire le point.