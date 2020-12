Agevillage et Agevillagepro ont 20 ans !

Merci à tous pour votre présence lundi soir et tous vos messages ! Nous étions plus d'une centaine à nous réunir pour fêter ce bel anniversaire, à distance, crise sanitaire oblige. Mais parce que sans vous, nos lecteurs, nous n’aurions pas de raison d’être, nous nous sommes adaptés pour être malgré tout ensemble ce 7 décembre 2020.

Fondatrice d’Eternis et rédactrice en chef d’agevillage et agevillagepro, Annie de Vivie a grandi dans une maison de retraite. De cette enfance singulière, elle garde un grand respect pour les aînés et la conviction que le bien vieillir, debout, est aujourd’hui possible. A condition de s’en donner les moyens.En 2000, quand elle imagine deux magazines, entièrement en ligne (des « pure players » avant l’heure, puisqu’en France, les principaux médias publié uniquement sur internet comme Slate ou Mediapart n’apparaissent qu’au milieu des années 2000), elle invente une nouvelle façon d’accéder à l’information. Qui plus est sur le sujet peu médiatique du grand âge.Force est de constater, aujourd’hui, que cette idée un peu folle a fait son chemin. Les questions liées au grand âge font la une des quotidiens généralistes, l’objet de reportages et d’enquêtes télévisées (pas toujours pour de bonnes raisons), une loi se prépare, et les âgés et leurs aidants commencent à être reconnus comme parties intégrantes de notre société.Malgré la crise sanitaire, malgré ce bouleversement mondial qui nous touche d’autant plus que ses premières victimes sont les plus âgés, agevillage, agevillagepro et les formations Humanitude , déployées par Eternis SA, ont tenu bon en 2020 : raison de plus de fêter ces deux décennies ce lundi 7 décembre. Retrouvez le replay du live ici , et encore merci à vous tous !