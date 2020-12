Agevillage & agevillagepro fêtent leurs 20 ans : à vous la parole

Merci ! Malgré une année compliquée, nous avons voulu célébrer malgré tout notre 20ème anniversaire avec vous, nos lecteurs, lundi 7 décembre. Retour sur une soirée riche en émotions.





Vous étiez une centaine à répondre présent le 7 pour fêter avec nous, à distance, ces deux décennies passées à informer sans relâche, chaque semaine, les particuliers et les aidants afin d’aider à vieillir debout, jusqu’au bout.Et celles et ceux qui n’ont pas pu être là le jour J nous ont fait l’honneur de nous adresser leurs vœux et leurs mots d’encouragement écrits ou en vidéo, sans oublier les lecteurs et lectrices qui ont suivi la soirée depuis les réseaux sociaux.Merci de vos mercis, merci à vous qui nous êtes fidèles depuis 20 ans ou depuis moins longtemps, et cap sur nos 30 ans !A lire aussi : Agevillage a 20 ans !