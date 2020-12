Fêter Noël malgré tout

Si le couvre-feu s’est installé partout en France, une exception sera faite pour la soirée du 24 décembre. Une parenthèse précieuse, notamment pour les plus âgés, souvent isolés pendant cette crise sanitaire. Ce moment de convivialité très attendu, et particulièrement dans ce contexte, devra malgré tout se tenir dans le respect des mesures barrières. Voici quelques conseils pour profiter des fêtes en limitant les risques de propagation du virus.



Le besoin de se retrouver n’a jamais été aussi fort. Avec des visites et des déplacements limités depuis des mois dans les maisons de retraite, ce 24 décembre résonne comme une véritable bouffée d’oxygène pour les résidents qui pourront passer Noël en famille.



"Noël est un rassemblement familial où peuvent se retrouver toutes les générations, enfants, parents et grands-parents. Un moment où se forgent les premiers souvenirs des plus petits. Nous autoriserons donc les déplacements pour cette soirée du 24 décembre" déclarait Jean Castex le 10 décembre dernier.



Toutefois, s’il n’a jamais été aussi important de se retrouver pour fêter Noël, le Premier ministre a tenu à rappeler les risques qui entourent ce rassemblement familial et a précisé que seulement six adultes ne pourront être présents pour chaque réception.



Pour le repas de Noël, le gouvernement recommande par ailleurs de :

respecter les gestes barrières

ne pas être plus de 6 à table

ne pas partager les plats et couverts

ne pas partager les plats et couverts

d’ aérer au maximum les pièces

d'enlever le masque uniquement pour le repas

de limiter ses interactions durant les 5 jours précédents Noël



Pas buffet pour Noël



L’organisation du réveillon de Noël s’apparente donc à un véritable casse-tête. Afin de conserver des instants de convivialité en respectant la distanciation, nous conseillons d'organiser le repas dans la plus grande pièce et la mieux aérée.



Par ailleurs, il apparaît important de privilégier des repas assis avec service à table, des couverts individuels et une distance d’un mètre entre chaque convive.



Une bonne organisation en amont peut permettre d’éviter à chacun de se préoccuper des mesures à respecter et ainsi de nuire à la convivialité de ce moment.



Noël en visio



Si ce rassemblement autour du 24 apparait particulièrement important pour recréer du lien social, certains opteront plutôt pour un moment partagé à distance. Une façon aussi de rompre l’isolement des plus âgés lorsqu’il n’est pas possible de se retrouver autour d’une table.



A cet effet, utiliser facilement les outils de visioconférence pendant les fêtes. A cet effet, Les Bons Clics, association à but non lucratif dédié à l'accompagnement des publics en précarité numérique, propose ses conseils pour



Zoom, Skype, Teams… Les Bons Clics vous aide à choisir la bonne plateforme et propose un kit pour permettre aux aidants d’accompagner un proche à distance dans l’utilisation d’un outil de visioconférence.