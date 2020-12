Covid-19 : les résidents d'Ehpad sont-ils prêts à se faire vacciner ?

Prioritaires pour être vaccinés contre le covid-19, les résidents d’Ehpad sont-ils prêts à franchir le pas ? Qu’attendent-ils de la campagne de vaccination qui doit théoriquement démarrer le 27 décembre ? Et comment s’assurer qu’ils donneront leur consentement, le cas échéant, de manière libre et éclairée ? Piste de réponses.

Consentement et troubles cognitifs

Directrice du groupe hospitalier de Loos-Haubourdin dans le Nord, Séverine Laboue gère deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. A l’annonce de la priorité donnée aux résidents de maison de retraite pour être vaccinés en janvier, elle a interrogé les habitants des deux maisons. Et les résultats sont très disparates d’un Ehpad à l’autre . A la résidence Jean de Luxembourg, 75 % des votants sont pour, mais seulement 31 % à la résidence Les Magnolias.Parmi les motifs de refus, certains sont contre le vaccin, d’autres préfèrent attendre de voir l’efficacité, d’autres encore ont peur d’avoir mal ou de subir des effets secondaires.A titre de comparaison, 53 % des Français auraient l’intention de se faire vacciner contre le covid-19, de même que 55 % des infirmiers et 80 % des médecins généralistes et des pharmaciens, indique Santé publique France A Loos-Haubourdin, la directrice note également qu’, comme ceux de l’unité d’hébergement renforcé (UHR).Or légalement, les médecins et les infirmiers qui pratiqueront les injections doivent s’assurer que les personnes sont consentantes.Mais que faire pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur volonté ? Aujourd’hui, seul le tuteur d’un majeur protégé peut donner (ou non) ce consentement à sa place.: elle a pour rôle de témoigner de ce que le résident aurait souhaité s’il avait pu s’exprimer.Or une minorité de résidents d’Ehpad sont placés sous tutelle, alors que 40 à 60 % d’entre eux souffriraient de troubles cognitifs, rendant le recueil du consentement difficile. Dans une tribune parue ce lundi 21 décembre , Claude Jeandel, Dominique Monneron, et Roger-Pol Droit (Fondation Partage & Vie) évoquent même « des troubles de la cohérence (...) chez près de 80 % des résidents ».Alors que faire ? Les associations de directeurs d’Ehpad voudraient un décret donnant légalement le droit à la personne de confiance à consentir ou non à la vaccination anti-covid.La Fédération nationale des amis des personnes âgées et de leurs familles estime quant à elle que « la recherche du consentement doit être adaptée à l’aptitude de la personne âgée à consentir et demande qu’elle s’effectue en présence d’un tiers (personne de confiance, tuteur ou curateur s’il est habilité à intervenir dans les décisions relatives à la santé par le juge aux affaires familiales, un membre de la famille). » L’ancienne ministre des personnes âgées Michèle Delaunay propose que seul le refus de vaccination soit recueilli par écrit.Dans tous les cas, il faudra dispenser aux résidents et à leurs représentants une La Confédération française des retraités demande ainsi « aux pouvoirs publics de communiquer de façon adaptée et compréhensible par le plus grand nombre des citoyens, afin de favoriser l’accès le plus large possible à la vaccination ». Dans un avis rendu public ce lundi 21 décembre, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé , saisi par le ministère des Solidarités et de la Santé, appelle à «Le temps imparti à la délivrance de l’information et à son appropriation par la personne doit être respecté, quel que soit le contexte d’urgence.».A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’autorisation européenne pour le vaccin de Pfizer-BioNTech, celui qui sera utilisé en France, n’a toujours pas été délivrée. L'Agence européenne des médicaments doit trancher ce 21 décembre. Les professionnels disposeront alors de tous les éléments nécessaires pour communiquer sur la vaccination.En attendant ce feu vert, les professionnels des Ehpad ont déjà commencé à préparer la campagne comme ici à l’Ehpad Péan (Paris 13) , où médecins et infirmières se sont réunis en commission gériatrique avec les médecins traitants des résidents et un infectiologue, afin de partager les connaissances et d’être mieux à même de répondre aux questions des résidents et de leurs familles.