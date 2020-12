Baluchonnage : en Martinique aussi !

Depuis quelques années, des services de baluchonnage se développent un peu partout en France. Le principe ? Un professionnel vient prendre le relais de l’aidant, à domicile, pendant quelques jours afin que ce dernier puisse souffler. Une solution aux multiples avantages, proposée dans la Communauté d’agglomération du centre de la Martinique.

Les @Ailesdesanges finaliste dans la catégorie #AideauxAidants & coup de cœur 💕 du jury #TrophéesSilverEco 2020 ! Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent en faveur de nos aînés en Martinique @CTM_Martinique @ArsMartinique @Prefet972 @MairieLamentin @FESP_SERVICES pic.twitter.com/ceHWJIZFr7 — Les Ailes des Anges LADA (@Ailesdesanges) December 17, 2020

0596 39 70 04

0696 86 71 40

contact@lesailesdesanges.fr

Le baluchonnage (ou relayage en France) est né au Québec il y a 20 ans. Pour permettre à un aidant qui vit avec la personne aidée de quitter le domicile quelques jours (pour prendre du répit, lors d’une hospitalisation…),Une solution idéale pour la personne aidée, qui conserve ses habitudes et son mode de vie, mais aussi pour la relation aidant-aidé puisque le baluchonneur profite de son séjour pour observer la personne aidée, les situations de tensions et élaborer des stratégies pour les désamorcer. Il en fera ensuite part des solutions qu’il a trouvées à l’aidant.Au Québec, un même baluchonneur peut rester jusqu’à 14 jours d’affilée. En France, droit du travail oblige, les temps de répit sont moins long, et le relayage peut faire intervenir deux personnes, une le jour, et une autre la nuit.C’est la formule retenue par l’association Les ailes des anges, basée au Lamentin. Après une prise de contact et une immersion d’une demi-journée chez l’aidant et la personne aidée,Née en 2013, l’association s’est lancée dans le baluchonnage grâce à l’assouplissement des conditions de travail des baluchonneurs, permis par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Essoc).L’expérimentation doit durer jusqu’au 31 décembre 2021, puis « fera l’objet d’une évaluation appréciant notamment les impacts sur les aidants, les personnes aidées, mais aussi sur les professionnels concernés par les dérogations au droit du travail, en vue d’une éventuelle pérennisation du dispositif », explique la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie Une initiative déjà reconnue au plan national, puisque les Ailes des anges comptaient parmi les nominés des Trophées Silver Eco (catégories aide aux aidants et coup de cœur), remis jeudi dernier.Pour contacter l’associationA lire aussi : Répit des aidants – le baluchonnage en questions