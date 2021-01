Remboursement des audioprothèses à 100 % : conseils pour bien choisir

Lancée le 1er janvier 2019, la réforme du 100 % santé est aujourd’hui complètement mise en œuvre, avec depuis vendredi le remboursement intégral de certaines audioprothèses. Explications et conseils.

Conseils pour bien choisir

Avec des risques majeurs pour la santé et le bien-être.Pour une personne non équipée sur deux,. La mise en place du remboursement à 100 % de certains équipements doit donc permettre à 3 millions de personnes de bénéficier d’audioprothèses.Les appareils sont désormais catégorisés selon deux niveaux, les autres, de classe 2, affichent un prix encadré. Dans les deux cas, le suivi, l’accompagnement humain doit être le même.Car l’appareillage n’est pas autosuffisant, pointe Luis Godinho, le président du syndicat des audioprothésistes. « Il faut un suivi régulier pour adapter les audioprothèses à la baisse de l’audition et remotiver la personne. La mission de l’audioprothésiste est complémentaire de celle de l’ORL, du généraliste ou du gériatre », souligne-t-il.Lessont de bonne qualité, et répondent à un cahier des charges précis :- offrirpour corriger le plus finement possible le trouble auditif ;- proposer: système anti-acouphène, connectivité sans fil, réducteur de bruit du vent, synchronisation binaurale, directivité microphonique adaptative, bande passante élargie ≥ 6 000 Hz, fonction apprentissage de sonie, dispositif anti-réverbération.Ils peuvent par ailleurs être de tout type : contour d’oreille classique, contours d’oreille à écouteur déporté et intra-auriculaires.Les appareils de classe 2 offrent des caractéristiques techniques ou options supplémentaires.Sur ces derniers, l’Assurance maladie et la complémentaire remboursent de 400 à 1700 euros : il est donc essentiel de connaître le niveau de remboursement de votre mutuelle (et d’en changer s’il n’est pas suffisant, ce qui est possible en cours de contrat depuis le 1er décembre 2020 ).Le syndicat des audioprothésistes appelle également à ne pas tomber dans le piège des offres commerciales type smartphone offert pour tout achat ou deuxième paire à un euro, des « publicités trompeuses qui prônent la surconsommation », selon Luis Godinho, et dénoncées par les associations de patients.