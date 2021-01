Aidants : trois outils pour lutter contre les troubles du sommeil

Les troubles du sommeil concernent 61 % des aidants (contre 33 % des Français en général), et la crise sanitaire n’a pas arrangé la situation, avec son impact délétère sur notre santé mentale. Sélection d’outils pour faire le point sur son sommeil.





Proposé par le réseau Morphée, spécialisé dans le sommeil, ce questionnaire s’adresse aux adultes souffrant de troubles du sommeil depuis 3 mois ou plus.Très détaillé, il permet d’obtenir de premiers conseils mais surtout unà communiquer au médecin lors d’une consultation sur le sujet. Il nécessite une quinzaine de minutes pour être rempli.Développée par l’équipe du Pr Pierre Philip, directeur du service de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux et directeur du laboratoire Sommeil – addiction – neuropsychiatrie de l’université de Bordeaux, l’application gratuite Kanopée a pour but deafin de l’améliorer.Sa version 2, mise en ligne fin novembre, permet non seulement de suivre son sommeil et son état de fatigue, mais aussi son activité physique et son moral.Kanopee est disponible pour les smartphones Android et les iPhones.Le psychologue clinicien spécialiste des troubles du sommeil Michael Breus propose une classification des dormeurs selon leurs habitudes de sommeil, ou chronotype. En fonction de son chronotype, chacun pourra organiser sa journée en fonction des moments où il ressent le plus d’énergie, et définir les horaires les mieux adaptés pour se lever ou se coucher.