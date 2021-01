A lire : Covid-19 et détresse psychologique - 2020, l'odyssée du confinement

Psychiatre, enseignant et chercheur, le Pr Nicolas Franck nous aide dans son nouvel ouvrage Covid-19 et détresse psychologique - 2020, l'odyssée du confinement à comprendre quels ont-été, et quels seront demain les effets du confinement et plus généralement de la crise sanitaire sur notre santé mentale.

"Le confinement, la privation de contact social est une forme de jeûne."



Une situation inédite. Un grand nombre d’êtres humains ne pensaient pas connaître une catastrophe d’une telle ampleur de son vivant.Pourtant, de telles crises sanitaires ont déjà eu lieu dans l’histoire, à l’image des grandes pestes qui ont décimé l’Europe au VIème puis au XIVème siècles, puis l’Asie au XIXème.De même, le confinement, une épreuve inconnue pour la majorité d’entre nous, existe ailleurs, sous d’autres formes : celui des astronautes, des navigateurs en solitaire comme la trentaine de marins actuellement en course pour le Vendée Globe et celui des prisonniers.Et la situation sanitaire actuelle est-elle aussi étudiée sous toutes ses coutures, à en juger par le nombre de projets de recherches nés en 2020.Le Pr Nicolas Franck en a lui-même mené un, auprès de 20 000 participants âgés de 11 à 99 ans.Ces enseignements de l’histoire, des confinés volontaires ou contraints associés aux réponses tirées de l’étude permettent au psychiatre de revenir dans cet ouvrage sur « l’odyssée du confinement ».De comprendre, en détails, ses impacts sur notre santé mentale, aujourd’hui et demain, et plus largement les conséquences psychiques de la situation sanitaire, vers «» par l’isolement physique ou symbolique (masque, gestes barrières…).Il délivre aussi dePour compléter cet exposé clair et précis, le neuroscientifique Sébastien Bohler explique en vidéo les effets du confinement sur notre cerveau.Des outils pour comprendre, et affronter plus sereinement les conséquences de la crise.Pr Nicolas FranckEditions Odile JacobNovembre 202021,90 euros/ebook : 17,99 euros