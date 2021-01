20 ans d'agevillage, 20 ans de politiques grand âge

Agevillage a soufflé ses 20 bougies en décembre dernier. 20 années au plus près de l’actualité de la gérontologie et des évolutions politiques en faveur de l’accompagnement des personnes âgées.



En 2000, lorsque Agevillage a été créé, Dominique Gillot était la secrétaire d’Etat à la Santé et à l'Action sociale.



En 2002, la ministre Paulette Guinchard porte la loi du 2 janvier rénovant l’action sociale.



En 2004, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est créée et Catherine Vautrin devient secrétaire d'État aux Personnes âgées, succédant à Hubert Falco.



En 2005, la Cour des comptes dénonce les manques de moyens financés pour accompagner le grand âge et Marie-Anne Montchamp porte la loi handicap.



En 2007, Valérie Létard devient secrétaire d'État chargée de la Solidarité et succède à Philippe Bas porteur du Plan solidarité grand âge.





En 2009, Roselyne Bachelot est nommée ministre de la Santé et des Sports et Nora Berra intègre le gouvernement en tant que secrétaire d'État chargée des Aînés.



En 2012, Michèle Delaunay devient ministre déléguée aux Personnes âgées.



En 2015, la loi d’adaptation de la société à son vieillissement (ASV) est votée.





En 2017, Agnès Buzyn devient ministre des Solidarités et de la Santé et une mission flash sur les Ehpad est confiée aux députées Fiat et Iborra.



En 2018, la concertation grand âge autonomie est lancée en vue de la loi grand âge (prévue initialement pour début 2019).



En 2019, la députée Dufeu-Schubert remet un rapport pour lutter contre l’âgisme



En 2020, Brigitte Bourguignon est nommé ministre déléguée aux Personnes âgées et le congé de proche aidant est enfin indemnisé.



En 2021...

En attendant la remise de la loi grand âge, finalement prévue pour mars prochain, Agevillage sera toujours là pour suivre de près les évolutions en faveur des plus âgés.