Aidants : où trouver une aide juridique gratuite ?

La perte d’autonomie d’un proche s’accompagne, parfois, d’une altération de ses capacités de jugement. Des mesure de protection - tutelle, curatelle, sauvegarde de justice… - s’imposent alors. Ces dispositifs juridiques ont pour but de protéger la personne, ses biens, son patrimoine… mais peuvent être difficile à envisager ou à comprendre.



Quand ce type de question se posent, ces situation adviennent, mieux vaut faire appel à un spécialiste pour connaître ses droits et ceux de ses proches… et ainsi les faire valoir.



Vous pouvez vous renseigner sur Internet : le portail justice.fr propose des fiches thématiques et des liens vers les imprimés nécessaires le cas échéant.





Interlocuteurs de proximité

Médiation familiale

Défenseur des droits

Mais pour bénéficier de conseils et de réponses personnalisées, il est préférable de s’adresser à une: un peu partout en France, ces lieux constituent des points d’accès au droit de proximité.En 2014, il en existait 137.Les particuliers peuvent y consulter un juriste ou un avocat lors deA Paris, elles sont organisées par thème : telle date sera consacrée au droit des majeurs protégés (tutelle, curatelle), une autre au droit du travail, une troisième au droit de la famille…Autant de thématiques qui peuvent concerner les personnes âgées, leur famille et leurs aidants.: elles peuvent aussi être appelées « point d’accès aux droits ».Ces maisons de justice ont aussi pour vocation de vous aider à régler les litiges du quotidien en mettant en place des solutions à l’amiable : vous pourrez y contacter un médiateur familial.Dans certaines d’entre elles se tient également une permanence régulière du délégué du Défenseur des droits , qui ont notamment pour vocation de vous épauler en cas de discrimination.Pour connaître les coordonnées de la maison de justice la plus proche, rendez-vous sur l’ annuaire du ministère de la Justice Vous pourrez ensuite prendre rendez-vous par téléphone ou à l’accueil afin de bénéficier de l’accompagnement d’un spécialiste du droit.