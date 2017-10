Aménager un logement facile à vivre : suivez le guide

Pas besoin d’attendre la survenue de difficultés pour aménager son logement. Faire des travaux en amont, c’est aussi rendre son domicile facile à vivre. Pour accompagner les propriétaires occupants qui souhaitent entreprendre petits ou gros aménagements, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) propose un guide numérique interactif.



L’outil, conçu pour ordinateur et tablette, s’intéresse à chaque espace de la maison, de l’entrée à la chambre en passant par la cuisine ou les extérieurs.



Pour chaque lieu, sont proposées des solutions pour simplifier le quotidien, qu’il s’agisse de travaux à réaliser ou d’astuces simples à mettre en place, ainsi que les conseils d’un ergothérapeute.



Et à chaque fois, le prix des travaux est estimé, accompagné du montant des aides que l’Anah est susceptible d’allouer.



En complément, l’utilisateur trouvera un récapitulatif des différents organismes pouvant accompagner ou financer ces travaux, et des aides financières possibles.



A voir aussi, le site jamenagemonlogement.fr, qui regroupe conseils, informations et témoignages pour tous, propriétaires comme locataires.