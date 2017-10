L'appareil dentaire de ma mère a disparu, que faire ?

La question de Bridget A.

La réponse d’Agevillage avec maître Sylvain Bouchon, avocat au barreau de Bordeaux spécialisé en droit médico-social

Depuis plus d'une semaine ma maman, qui vit en maison de retraite, se retrouve sans son appareil dentaire du haut. Côté personnel, silence total : nous avons sollicité l’équipe qui ne nous a pas répondu.Aujourd'hui, son appareil du bas a disparu. C’est un bénévole qui nous l’a signalé, et non le personnel encadrant.J'ai essayé de joindre le directeur par téléphone, qui dit ne pas pouvoir me répondre.En règle générale, la question de la responsabilité est abordée dans le, voire le règlement de fonctionnement.En l'absence de telles dispositions, on rentre dans les règles de responsabilité classique avec en premier lieu l'Les Ehpad sont assurés pour les dommages que crée leur activité : il leur revient d'indemniser la victime.Mais si le contrat d’assurance contient une, il y aura un reste à charge pour le résident. Il faudra alors faire jouer sa propre assurance responsabilité civile.Si le mécanisme assurantiel ne fonctionne pas à un niveau ou à un autre, en justice, il faudra certainement, ce qui n’est pas évident…Mais dans tous les cas, l’de la part de l’établissement semble tout à fait déplorable.Nous vous conseillons tout d’abord dede votre mère, de lui exposer la situation. Il se retournera si besoin vers l’assureur de l’Ehpad.Vous pouvez en parallèle contacter ladu département où se trouve l’établissement ( coordonnées ici ) : elle a pour vocation de vous aider à faire valoir vos droits auprès de l’Ehpad et pourra jouer si besoin le rôle de médiateur.