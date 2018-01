Quelles aides pour les fonctionnaires retraités ?

La question de Danielle S.

le plan d’action personnalisé, à savoir la prise en charge financière partielle d’une aide humaine ;

l’aide habitat et cadre de vie pour aménager votre logement (financement de travaux d'aménagement ou kit prévention incluant achat du matériel et pose au domicile).

Je suis enseignante, aujourd’hui retraitée. Suite à des problèmes de santé, je dois m’équiper et acheter desmais je ne touche pas l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa).Ai-je droit à des aides, comme les anciens salariés avec leurs caisses de retraite ?En tant qu’ancienne fonctionnaire de l’Education nationale, c’est en effet le, et non la Cnav (caisse nationale d’assurance vieillesse) qui vous verse vos pensions.Cela étant, vous jouissez des mêmes droits que les anciens travailleurs salariés, à savoir :Et ce, du moment que vous êtes âgée deet que vous êtes évaluée enPar ailleurs, le montant de ces aides dépend de vosPour faire une demande, remplissez le dossier ci-dessous et adressez-le à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) de votre lieu de résidence.