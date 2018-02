Sortir à Lyon : à petit pas dans mon quartier

Le réseau francophone du Label "Villes amies des aînés" a récompensé la résidence autonomie seniors Chalumeaux du Centre communal d'action social de Lyon 8ème pour son projet "A petits pas dans mon quartier".



Un aller résidence-pharmacie équivaut à quatre aller-retour ascenseur-restaurant.

Avec les résidents, une psychomotricienne en stage a établi par questionnaire un plan de quartier autour de la résidence en utilisant une échelle inhabituelle : celle des petits pas des résidents (évalués avec un podomètre).

Ce plan a été affiché dans le hall d’entrée de la résidence. Les commerçants ainsi que les élu(e)s aux personnes âgée ont été informés de cette initiative au fur et à mesure de son développement. Ce plan a aussi été imprimé et diffusé en format poche aux personnes âgées du quartier.



Oui les résidents veulent et peuvent sortir... mais dans un environnement repéré, sécurisé, en un mot "favorable".

Par une prise de conscience des réelles distances entre la résidence et les services de proximité, ce plan du quartier "A petits pas" lutte contre les fausses-représentations des capacités psychomotrices des plus âgés. Il leur redonne confiance en eux-mêmes et permet d'augmenter leur autonomie, leur indépendance pour les courses alimentaires, la pharmacie, la Poste, l'accès aux associations des quartiers. Le plan rassure et renforce le plaisir de sortir dans les squares, jardins, de pratiquer leur activité physique. Le quartier "A petits pas" favorise aussi le lien social par les sorties à plusieurs, les rencontres...



A suivre

Le CCAS de la Ville de Lyon souhaite développer l’action « A petits pas dans mon quartier » aux 15 autres résidences autonomie, ainsi qu’aux personnes âgées avoisinantes. Le centre d'action sociale vise à distribuer les plans du quartier "A petit pas" sur des supports attractifs (impression couleurs, etc.).