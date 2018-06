Le numérique, source d'autonomie pour les seniors ?

Robots, tablettes adaptées, applications pour rencontrer ses voisins ou se lancer dans la transmission… Les entreprises de la Silver Economie proposent de plus en plus de solutions de cet acabit pour répondre aux enjeux du vieillissement. Le numérique est-il vraiment à même d’offrir plus d’autonomie aux seniors ? Des journalistes d’Arte se sont penchés sur la question.



Le reportage débute dans un petit village de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. A l’initiative de l’université de Siegen, la ville voisine, les habitants âgés du village, mais aussi les lieux qu’ils fréquentent régulièrement (l’église, le cabinet médical…) sont équipés de différentes technologies destinées à leur faciliter le quotidien.Ici, point d’appareils sophistiqués, mais des technologies d'usage courant : le secrétaire médical remet un bipper aux patients qui attendent leur tour, afin qu’ils puissent patienter ailleurs que dans la salle d’attente s’ils le souhaitent.Au supermarché, une habitante fait ses courses avec sa tablette, afin que sa voisine restée à la maison puisse choisir par l’intermédiaire de la vidéo les produits dont elle a besoin.Le culte protestant est retransmis sur les tablettes et les télévisions connectées… et suivi assidument, s’amuse le pasteur de la commune.Si d’autres exemples sont présentés au cours du reportage, celui-ci démontre deux points-clefs : la, et ses utilisateurs âgés témoignent d’unede pouvoir utiliser les technologies d’aujourd’hui, de se maintenir à niveau et rester intégrés.Un documentaire éclairant, à revoir sur Arte replay jusqu’au 8 août 2018.

A noter également, le lancement par Afnor certification et la Fédération français de domotique d’unevisant à garantir la qualité des services apportés par les(conseil, installation, maintenance). Les premières certifications devraient être attribuées dans les semaines qui viennent. Arte Regards, la maison de retraite du futur (à voir jusqu’au 3 septembre 2018)Image : capture du reportage Arte replay