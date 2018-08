Jardins intergénérationnels, thérapeutiques ou non

Parce que les jardins sont sources d'envies, de partages, de rencontres, de santé et de régulation des chaleurs caniculaires dans les villes.

Parce que les initiatives se multiplient après le Prix des Jardins thérapeutiques avec l'association Jardins et Santé et Agevillage.

Parce que les mobilisations citoyennes investissent aussi les jardin, et l'intergénération.

Zoom sur ces rencontres entre voisins, entre collégiens et résidents d'ehpad.





Journées citoyennes en Alsace

Activité jardin intergénérationnelle

Lancée il y a 10 ans par la mairie de Berrwiller en Alsace, la Journée Citoyenne sollicite la participation des habitants pour des projets de structures publiques.A Illzach, la résidence Le Sequoïa ( label Humanitude ) a listé ses besoins centrés cette année sur les jardins : bancs, jardinières surélevées, plantations. Les citoyens s'en emparent pour y répondre qui avec du matériel, qui avec du temps... L'idée : mobiliser les énergies locales au-delà des professionnels de la structure.A Rebais dans le 77, la direction de l'EHPAD public s'est rapprochée du collègue de la ville. Un projet autour du développement durable a vu le jour : les collégiens ont fait appel aux dons pour des plantations et la réalisation de jeux en bois avec les résidents. L'occasion de remettre les mains dans la terre pour les plus âgés et de partages avec les plus jeunes.De nouveaux projets sont programmés pour la rentrée de septembre.