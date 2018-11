Alimentation & Alzheimer : guide et conseils pratiques

Pas de recette miracle ni de régime draconien dans cette deuxième édition du guide Alimentation & Alzheimer. Mais plutôt des regards croisés de personnes fragilisées, de leurs proches et des professionnels qui les accompagnent.

De quoi lutter contre les idées reçues mais aussi de "dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas" !



Des conseils, des astuces pour favoriser l'hospitalité



Parce que manger, ce n'est pas seulement s'alimenter mais aussi être en lien, tenir un rôle, se faire plaisir.



Face aux incohérences, aux désarticulations, aux refus de manger... le guide apportent des pistes concrètes pour s'adapter "ici et maintenant" comme le souligne Pr Emmanuel Hirsch dans sa préface : c'est un manifeste qui magnifie la culture de l'accueil, de la sollicitude.





Un guide qui répond aux A de l'Alzheimer



Amnésie : perte totale ou partielle de la mémoire à laquelle on peut répondre par la présentation des aliments, la préparation ensemble

Aphasie : perte de la capacité de parler ou comprendre le langage parlé ou écrit. On peut y répondre en mangeant avec son proche plutôt que lui parler, en lui faisant gouter des aliments qui seront vite appréciés ... ou pas

Agnosie : impossibilité à reconnaître un objet comme les couverts. On simplifiera la table et on imaginera des repas "manger main"

Apraxie : incapacité à effectuer des mouvements précis sur commande. On privilégiera des bouchées faciles à manger.



En pariant que les cinq sens, en déclinant les conseils à domicile comme en institution, de la qualité de la table au manger main et aux bouchées enrichies, le guide coloré, illustré, parie que l'on peut lutter contre la dénutrition, que l'on surveillera principalement en suivant la courbe de poids.

Alimentation & Alzheimer

S'adapter au quotidien

2eme édition

Caroline Rio, Hélène Lejeune, Céline Jeannier, Sandrine Amigon-Waterlot, Martine Noah, Dr. Carol Szekely, travail de pilotage et coordination : Eric Commelin (EC6) et Paul Tronchon (Saveurs et Vie)

Editions Presses EHESP

160 pages

27 euros

Se procurer l'ouvrage