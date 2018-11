Mortel, un podcast pour regarder la mort en face

Sujet tabou s’il en est, la mort est souvent tue, euphémisée. Pourtant, poser les mots permet souvent de soulager, d’apaiser. Interroger notre rapport à la mort, penser ce dernier moment de vie, tel est l’objet du podcast lancé vendredi dernier par Taous Merakchi, Mortel.



Le sujet est difficile, sensible et peut heurter, avertit Taous Merakchi en introduction du podcast. Pourtant, il nous concerne tous et toutes… et nous y sommes rarement préparés.



C’est d’ailleurs ce qui a conduit l’autrice à créer ce podcast. Confrontée au cancer foudroyant de son père en 2015, la jeune femme s’est rendue compte que malgré l’ouverture de sa famille à ce sujet, son décès brutal en unité de soins palliatifs l’a profondément marquée, l’a changée.



Dans le podcast, elle revient sur ses ressentis, complété d’interviews de professionnels, de témoignages.



Une réflexion crue et intime qui a pour objectif ultime de se réconcilier avec sa propre mortalité mais aussi celle des autres.



Un nouvel épisode de Mortel sera diffusé un vendredi sur deux. Prochain épisode le 23 novembre.



Ecouter Mortel



Regarder la mort en face, c’est aussi l’accompagner jusqu’au bout. Face au sujet du suicide assisté qui revient sur le devant de la scène, plus de 175 associations de bénévoles en soins palliatifs se sont associés pour promouvoir l'accompagnement de la vie jusqu'au bout et dire non à l'euthanasie.



Ces femmes, ces hommes qui accompagnent patient et proches jusqu’à la fin, discrètement, ont choisi de prendre la parole pour porter l’attention « sur le développement des soins palliatifs, afin qu'ils soient enfin accessibles partout et par tous, conformément à la loi ».



12 raisons de dire non à l'euthanasie et oui aux soins palliatifs



