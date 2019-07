La téléassistance de proximité en BD

L'association nationale de téléassistance de proximité (ANTP) qui regroupe dix acteurs non lucratifs publics et privés, accompagne 25 000 personnes à leur domicile. Ils ont choisi d'éditer une bande dessinée qui explique en images à quoi servent ces services d'alerte, de secours, d'entraide et d'écoute conviviale.

Un relais bien utile quand les proches sont éloignés, quand l'isolement pèse, quand la fragilité s'installe. Cette téléassistance s'appuie aussi sur les réseaux de proximité.

Explications



La téléassistance de proximité : comment ça marche ?

La bande dessinée montre dans quelles circonstances ce service peut être installé : après une hospitalisation, une évaluation à domicile, sur recommandation des proches mais aussi par l bouche à oreille des amis, des voisins, des pairs.

Les matériels (téléassistance, objets connectés) s'installent et se paramètrent au domicile (via une prise de téléphone, une prise électrique ou Internet).

La personne déclenchera l'alerte via un bracelet, une montre ou un médaillon, en cas de chute, malaise, intrusion, blessure, perte de repère...

Au bout du fil, les professionnels du centre d'écoute sécurisé du télé-assisteur entreront en contact avec elle, évalueront la situation qui demandera de faire appel ou non aux référents de proximité (voisins, amis, proches) ou aux services professionnels adaptés : santé, police...

Ces abonnements peuvent aussi proposer des appels de conciergerie (réparer une fuite), des appels de convivialité (pour fêter l'anniversaire), des applications connectés aux proches aidants comme aux professionnels de santé de proximité.



La téléassistance : combien ça coûte ?

Après l'installation du service, la téléassistance de proximité fonctionne sur abonnement. Il peut être financé par des aides comme l'APA : Allocation personnalisée d'autonomie, le PAP : plan d'aide personnalisé des CARSAT (Retraite), l'action sociale des autres caisses de retraite, mutuelle, communes.



Découvrir et faire connaître cette bande dessinée de "Ma sérénité au quotidien avec la téléassstance de proximité"